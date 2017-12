90 anni fa - quando il terremoto fermò la partita a Roma : Il boato dei tifosi dopo un gol che si mescola a quello di una scossa di terremoto, trasformando in un istante la gioia in terrore all’interno di uno stadio di calcio. Accade, nella Capitale, il 26 dicembre 1927. Al Motovelodromo Appio, nel giorno di Santo Stefano, è in programma una gara di campionato tra la Roma e i genovesi della Dominante, prog...

IVANA SPAGNA / Dieci anni senza il Festival di Sanremo - quando la rivedremo all'Ariston? (Domenica In) : Fra gli ospiti della puntata odierna di Domenica In ci sarà anche IVANA SPAGNA, miracolosamente illesa dopo l'incidente dello scorso 18 dicembre. Ecco tutte le info(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 13:10:00 GMT)

Spelacchio - Virginia Raggi : “Indagine interna - poi chiederemo i danni. Quando lo abbiamo scelto era bello e folto” : Sulla morte prematura di “Spelacchio” ci sarà un’indagine interna al termine della quale il Comune di Roma chiederà i danni. Lo ha detto la sindaca Virginia Raggi spiegando che Quando l’albero è stato scelto “era molto bello e folto”. L’ipotesi avanzata dalla prima cittadina è quindi che ci sia stato “qualche problema tra il taglio e il trasporto”. Il Comune di Roma ha scelto l’albero ...

Nuoto - Piero Codia e Matteo Rivolta : quando la maturazione e i risultati arrivano dopo anni di sacrifici : Un’Italia che ha punto come un’ape e volato come una farfalla alla Royal Arena di Copenhagen (Danimarca). 5 ori, 7 argenti e 7 bronzi parlano chiaro ed anche lo stile “butterfly”, spesso ostico per i colori nostrani, nella rassegna continentale ha regalato al Bel Paese grandi emozioni grazie alla doppietta di Matteo Rivolta e Piero Codia, oro ed argento, nei 100 metri. Non era mai successo che il delfino fosse così generoso e ...

Emma - la bimba nata da un embrione congelato 25 anni fa - quando la mamma aveva solo un anno : Ciò significa che Emma ha il primato di essere la bambina venuta al mondo dal gamete più longevo della storia. Secondo l'Embryo Adoption Awareness Centre, il numero di nascite che negli Usa stanno ...

Il racconto shock a Le Iene : 'Sono stato abusato da un cantante famoso quando avevo solo 16 anni' - : avevo 16 anni: non ti ho detto io di mettermelo nel c ' le parole di Matteo ad oggi sono state portate alla luce grazie alle numerose denunce apparse in rete di donne del mondo dello spettacolo in ...

Io - abusato da un cantante famoso quando avevo solo 16 anni : "quando avevo 16 anni sono stato abusato da un cantante famoso". Inzia così il racconto di Matteo, che ora di anni ne ha 38 e la sua vista è stata segnata per sempre da quella violenza. Una violenza che si è portato dentro per troppo tempo e che ora - in seguito anche all'esempio delle donne che hanno avuto il coraggio di raccontare gli abusi nel mondo del cinema - ha deciso di parlare. Anche per farsi un po' di ...

Erba - quando Olindo e Rosa sgozzarono un bimbo di due anni perché ‘faceva troppo rumore’ : Erba, quando Olindo e Rosa sgozzarono un bimbo di due anni perché ‘faceva troppo rumore’ Olindo Romano e sua moglie Rosa Bazzi scontano l’ergastolo per aver sgozzato e massacrato a sprangate Raffaella Castagna, sua madre Paola e il piccolo Youssef, il figlioletto di due anni. La coppia, che abitava al piano di sotto nel condominio […] L'articolo Erba, quando Olindo e Rosa sgozzarono un bimbo di due anni perché ‘faceva troppo rumore’ ...

Soffre di diarrea cronica da quando era bambina : a 34 anni scopre la vera ragione : LONDRA Una vita problematica quella della 34enne Bernadette Lindley: ovunque vada, dal cinema o al ristorante, la prima cosa che deve trovare è il bagno, quotidianamente è costretta a combattere con ...

Crozza nei panni di Alessandro Di Battista : “Cosa ho fatto quando ho saputo di aspettare un figlio? Ho chiamato la Rizzoli” : Nella puntata di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata su Nove – Maurizio Crozza ha indossato i panni di Alessandro Di Battista, spiegando la scelta, maturata dopo essere diventato padre, di non ricandidarsi in Parlamento. “Per me Di Maio è un fratello. Mi chiedo solo una cosa: ma non poteva fare un figlio Di Maio? Eh no… s’è lasciato con la fidanzata, l’infamone. Così lui adesso fa il Premier…– e riferendosi al ...

Il primo uomo lo uccise a 12 anni - diventò un "matador" - fino a quando gli parlò Dio. Tra sicari e sogni coreani - ecco gli scatti più belli dell'anno : Il primo uomo ""El Mathatan" lo uccise a dodici anni per guadagnarsi soldi e rispetto. Diventò un sicario, un "matador", un assassino di professione, fino a quando gli parlò Dio. Decise allora di deporre le armi per diffondere il Verbo in Honduras, si fece prete evangelico e cominciò a viaggiare. La tregua non durò a lungo: cinque anni dopo, stanco delle minacce continue delle gang, riprese a esercitare la giustizia ...

Clamoroso Robinho - condannato a 9 anni di carcere : ecco cosa è successo quando giocava al Milan - motivo shock : Incredibile Robinho. L’ex attaccante del Milan, come riportato dall’Ansa, è stato condannato a scontare 9 anni di carcere con l’accusa di violenza sessuale di gruppo. Lo ha stabilito il tribunale di Milano, più precisamente la nona sezione presieduta da Mariolina Panasiti, che ha punito il reato che vide vittima una ragazza albanese allora 22enne. I fatti risalgono al 22 gennaio 2013 in una discoteca del capoluogo lombardo, ...

Fiorello : 'Tra qualche mese compirò 58 anni. L'età di mio padre quando morì' : 'Mi diverto come un pazzo… Cerco di far capire che L'età non conta. Che se hai delle idee, anche a 50 anni, come faceva Arbore, puoi incontrare il pubblico più giovane di te. Facebook apre una ...