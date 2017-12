9 italiani su 10 a tavola con gli avanzi

Natale - Coldiretti : 'L'88% di italiani a tavola con gli avanzi' : Recuperare il cibo e' una scelta che - continua la Coldiretti - fa bene all'economia e all'ambiente anche con una minore produzione di rifiuti. Per il tradizionale appuntamento del Natale con la ...

Natale - Coldiretti : l’88% italiani a tavola con gli avanzi : l’88% degli italiani si mette a tavola con gli avanzi rimasti sulle mense imbandite per cenoni e pranzi di Natale che vengono riutilizzati in cucina anche per una crescente sensibilità verso la riduzione degli sprechi per motivi economici, etici e ambientali. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixe’ divulgata nel giorno di Santo Stefano dalla quale si evidenzia che solo il 7% delle famiglie dichiara che non avanza niente mentre il 2% dona ...

Natale - Coldiretti : 2 - 5 miliardi spesi dagli italiani a tavola - l’86% a casa : Gli italiani hanno speso a tavola quasi 2,5 miliardi di euro per i cibi e le bevande consumati tra la cena della vigilia e il pranzo di Natale che quasi nove italiani su dieci (86 per cento) hanno trascorso a casa con parenti o amici. E’ questo il bilancio stimato dalla Coldiretti che conferma, con un aumento del 9% rispetto allo scorso anno, come gli italiani non rinuncino all’appuntamento più tradizionale dell’anno. A prevalere è stato ...

Roberta Capua a Blogo : "italiani a Tavola : è Natale!? Ci sono tutti gli ingredienti per divertirsi" (video) : Oggi, a Milano, abbiamo incontrato Roberta Capua, voce narrante di Italiani a Tavola: è Natale!, una miniserie in 5 puntate (in onda da lunedì 4 dicembre, alle 21:00, su Food Network) – ideate da Stand By Me proprio per il canale – che porta lo spettatore nel luogo più sacro e intimo della famiglia italiana: la sala da pranzo, per celebrare lo straordinario amore tutto italiano per il cibo e la vita in famiglia con tutti i suoi alti e bassi. ...

Si può mangiare il cibo scaduto ma italiani tradizionalisti a tavola : Il cibo scaduto si può mangiare come dimostra questa storia ed evita sprechi, ma gli italiani sono molto tradizionalisti a tavola.

Food Network - programmazione dicembre 2017 : italiani a Tavola - Natale con Giada e Holiday Baking Championship : Food Network, canale 33 del digitale terrestre di Scripps Networks Interactive, ha annunciato le novità in palinsesto di dicembre 2017, Italiani a Tavola: è Natale!, Natale con Giada, Holiday Baking Championship e le maratone natalizie.04 dicembre - Italiani a Tavola: è Natale (ogni lunedì alle 21.0): Una miniserie in 5 puntate – ideate da Stand By Me proprio per il canale – che porta lo spettatore nel luogo più sacro e intimo della ...

Frodi alimentari - Coldiretti/Ixè : “Paura a tavola per 2 italiani su 3” : Due italiani su tre (68%) sono preoccupati dell’impatto di quello che mangiano sulla salute anche per effetto del ripetersi degli scandali alimentari. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe’ divulgata in occasione dell’apertura del piu’ grande museo del falso Made in Italy alimentare, con le piu’ diffuse Frodi a tavola che alimentano la criminalità e mettono a rischio la salute, al Villaggio contadino della Coldiretti sul lungomare ...

Black Friday : al via gli acquisti per il 54% degli italiani - si estende anche alla tavola : Nel weekend del Black Friday hanno deciso di fare acquisti il 54% degli italiani sotto la spinta delle promozioni e delle iniziative vantaggiose previste nei negozi, nei mercati e su internet. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe’ per l’apertura del Villaggio contadino sul lungomare Caracciolo, Rotonda Diaz a Napoli dove l’appuntamento con lo shopping convenente si estende per la prima volta alla tavola e per tutto il weekend lungo un ...

2.000 specie di insetti sono pronte per la tavola degli italiani. E sanno di pollo : Occhio agli inviti a cena. Tra qualche mese, nel bel mezzo di un barbeque, qualcuno potrebbe porgervi uno spiedino di grilli. O, durante un aperitivo, invitarvi a sorseggiare un bicchiere di vodka accompagnato da una ciotolina di bachi da seta. Non abbassate la guardia nemmeno durante una cena tradizionale: non è escluso che pane e dolci siano preparati con farina di larve. L’Ue apre al novel food Dal primo gennaio 2018, ...

Vermi fritti al posto delle patatine Da gennaio insetti a tavola ma il 54 degli italiani dice no : SCORPIONI, grilli e formiche che dai prati arrivano direttamente nelle tavole degli italiani. Dal primo gennaio 2018, come segnala Coldiretti, anche il nostro Paese si potranno produrre e vendere gli ...