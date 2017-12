Volley | Superlega | Earvin e Swan Ngapeth lasciano Modena?

Volley - SuperLega 2017-2018 Si gioca a Santo Stefano! 13giornata : calendario - programma - orari e tv (26 dicembre) : ...su Lega Volley Channel) 18.00 Wixo LPR Piacenza vs Calzedonia Verona (diretta streaming su Lega Volley Channel) 18.00 Tonno Callipo Vibo Valentia vs Biosì Indexa Sora (diretta streaming su ...

Volley - SuperLega 2017-2018 – Si gioca a Santo Stefano! 13^ giornata : calendario - programma - orari e tv (26 dicembre) : La SuperLega non si ferma per le feste, il massimo campionato italiano di Volley maschile scenderà in campo a Santo Stefano: si preannuncia un martedì 26 dicembre davvero ricco di emozioni con la tredicesima giornata, l’ultima del girone d’andata. Spettacolo annunciato sui sette campi, in palio anche il primo posto e l’annesso titolo platonico di Campione d’Inverno: Civitanova capolista cercherà di conservare il punto di ...

Volley : Superlega - l'ultima di andata nel giorno di Santo Stefano : I primi sei match sono in programma alle 18.00, mentre alle 18.15 è previsto il posticipo Diatec Trentino - Gi Group Monza con diretta su RAI Sport + HD. Azimut Modena - Kioene Padova. Sfida numero ...

Volley : Superlega - nel giorno di Santo Stefano si gioca per il titolo d'inverno : Sei match sono in programma alle 18.00, mentre alle 18.15 è previsto il posticipo Diatec Trentino - Gi Group Monza con diretta su RAI Sport + HD. Azimut Modena - Kioene Padova. Sfida numero 93 tra la ...

Volley - SuperLega 2017-2018 – Tutti i nomi nuovi per l’Italia : esplodono Nelli e Spirito - centrali in fermento - Parodi ritrovato : La SuperLega è ormai arrivata al giro di boa, il massimo campionato italiano di Volley maschile sta dando importanti indicazioni anche in ottica Nazionale. L’Italia è attesa da una grande stagione da protagonista che culminerà con i Mondiali casalinghi, Chicco Blengini deve costruire la formazione che tenterà l’assalto al trono iridato ed ha a disposizione una rosa comunque ampia tra cui poi scegliere effettivamente gli uomini da ...

Volley - SuperLega 2017-2018 – 12^ giornata : pagelle - top e flop. Bruninho faro - Kovacevic-Hoag rinati - Plotnytskyi rivelazione e gli italiani… : Nel weekend si è disputata l’a dodicesima giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Ricordiamo che Civitanova-Piacenza (3-2) si è giocata un mese fa e non è presa in considerazione in questo turno. Di seguito le pagelle, i top & flop della giornata. Bruninho: 8. Encomiabile regia del fenomeno brasiliano, la vera guida di Modena verso la vittoria ottenuta sul campo di Perugia che vale il secondo posto ...

Volley - SuperLega 2017-2018 – 12^ giornata - i migliori italiani : Mengozzi e Spirito volano - Nelli-Polo da oscar - Beretta granitico : Nel weekend si è disputata la dodicesima giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Vediamo quali sono gli italiani che si sono meglio comportati, ricordando che Civitanova-Piacenza (3-2) si è giocata un mese fa e dunque non è compresa tra le partite di questo fine settimana. STEFANO Mengozzi e LUCA Spirito. Verona continua a volare e sale al quarto posto in classifica, molto del merito passa per le mani del ...

Volley : Superlega - super Modena al PalaEvangelisti : IL PROSSIMO TURNO- 26/12/2017 Ore: 18.00 Diatec Trentino-Gi Group Monza Ore 18:15 Diretta RAI Sport; Azimut Modena-Kioene Padova; Wixo LPR Piacenza-Calzedonia Veronal; Tonno Callipo Calabria Vibo ...

Volley - SuperLega 2017-2018 – Modena stellare - sbancata Perugia! Civitanova in testa - tre squadre in un punto : Tre squadre raccolte in un punto nelle prime tre posizioni della classifica di SuperLega! Questo è il responso che porta in dote la dodicesima giornata del massimo campionato italiano di Volley maschile: Civitanova si conferma al comando pur non giocando (questa sera affronterà lo Zenit Kazan nella Finale del Mondiale per Club) e conserva un punto di vantaggio su Perugia e Modena. I Canarini, infatti, espugnano il PalaEvangelisti con un rotondo ...

Volley : Superlega - il Sindaco di Sora promette un impianto dal 3025 posti : ... ma che riuscirebbe anche a dotare questo comprensorio di un'altra struttura in modo tale da permettere alle altre associazioni di fare sport in maniera eccellente. Parliamo di un tensostatico di 600 ...

Volley - SuperLega 2017-2018 : oggi Perugia-Modena - in palio il primo posto! Civitanova al Mondiale - Ravenna e Milano per rialzarsi : Non solo Civitanova in Finale al Mondiale per Club. Se la Lube è chiamata a giocare la partita più importante della sua storia contro lo Zenit Kazan, entro i nostri confini spazio alla dodicesima giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. oggi c’è in palio il primo posto in classifica: il big match tra Perugia e Modena catalizzerà l’attenzione di tutti gli appassionati. I Block Devils inseguono la ...

Volley - SuperLega 2017-2018 : oggi Perugia-Modena. Programma - orario d’inizio - tv e streaming del big match (17 dicembre) : oggi domenica 17 dicembre si gioca Perugia-Modena, big match della dodicesima giornata di SuperLega. Turno importantissimo per il massimo campionato italiano di Volley maschile, questa partita potrebbe assegnare il primo posto in classifica: i Block Devils, infatti, vincendo questo incontro, balzerebbero al comando superando Civitanova che ha già disputato il suo incontro e che questa sera giocherà la Finale del Mondiale per Club. D’altro ...