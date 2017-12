Vodafone cambie le regole per richiedere la portabilità e mette dei limiti

Sta per affacciarsi il 5G di Vodafone - TIM - Wind e 3 Italia : cosa cambierà per l’utente finale? : L'asta per l'assegnazione delle frequenze del 5G, cui parteciperanno senz'altro Vodafone, TIM, Wind e 3 Italia, ha raggiunto tetti miliardari. Si tratta di un discorso piuttosto articolato, che non può di certo esaurirsi nel giro di poche righe. In questa sede non vogliamo tanto parlarvi di numeri e finanza, ma andare ad approfondire gli effetti, seppur ancora in via teorica, che da qui a poco coinvolgeranno i consumatori in merito ...