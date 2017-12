Vittorio Cecchi Gori colpito da ischemia | ricoverato in rianimazione

Vittorio Cecchi Gori ricoverato «Condizioni gravi» Immagini «Mi sento solo e triste» Video : Il produttore ed ex presidente della Fiorentina ricoverato dalla mattinata in prognosi riservata è stato colpito da ischemia cerebrale e, come conseguenza, da problemi cardiaci. Lo si apprende da fonti ospedaliere

Vittorio Cecchi Gori in rianimazione al Policlinico Gemelli di Roma : E’ grave il produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori. L’ex presidente della Viola si trova in rianimazione al Policlinico Gemelli di Roma per un arresto cardiaco. L’ex parlamentare di 75 anni è stato ricoverato a Natale dopo avere subito un’ischemia cerebrale.…Continua a leggere →

"Sono rimasto solo e triste" : i trionfi e le cadute di Vittorio Cecchi Gori - ricoverato in gravi condizioni : Si sono aggravate le già precarie condizioni di salute di Vittorio Cecchi Gori, il produttore cinematografico e già proprietarfio della Fiorentina, andato in arresto cardiaco dopo una ischemia ...

Vittorio Cecchi Gori al Gemelli : è in rianimazione : Vittorio Cecchi Gori e’ ricoverato in rianimazione al policlinico Gemelli di Roma in prognosi riservata per un problema cerebrovascolare. Secondo quanto si apprende, le sue condizioni sono serie ma stabili. L'articolo Vittorio Cecchi Gori al Gemelli: è in rianimazione sembra essere il primo su Meteo Web.

Vittorio Cecchi Gori in rianimazione : (ANSA) - ROMA, 25 DIC - Vittorio Cecchi Gori e' ricoverato in rianimazione al policlinico Gemelli di Roma in prognosi riservata per un problema cerebrovascolare. Secondo quanto si apprende, le sue ...

Vittorio Cecchi Gori in rianimazione per un problema cerebrovascolare : Vittorio Cecchi Gori è ricoverato in rianimazione al policlinico Gemelli di Roma in prognosi riservata per un problema cerebrovascolare. Secondo quanto si apprende, le sue condizioni sono serie ma ...

Vittorio Cecchi Gori ricoverato al Gemelli di Roma in condizioni gravi : L'ex produttore cinematografico, 75 anni, è stato colpito da una ischemia cerebrale questa mattina - L'ex produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori, 75 anni, è ricoverato in rianimazione al ...

Vittorio Cecchi Gori in rianimazione : Si trova in gravi condizioni : Il produttore cinematografico, ex parlamentare ed ex presidente della Fiorentina, Vittorio Cecchi Gori, è in rianimazione al Policlinico Gemelli di Roma per un arresto cardiaco. Cecchi Gori, 75 anni, è stato ricoverato nella tarda mattinata di oggi dopo aver subito un'ischemia cerebrale. Alcune ore dopo sono subentrate complicanze cardiache. Secondo quanto si apprende, le sue condizioni sono considerate "serie, ma ...

Vittorio Cecchi Gori ricoverato a Roma : condizioni serie ma stabili : Roma - Vittorio Cecchi Gori è ricoverato in rianimazione al policlinico Gemelli di Roma in prognosi riservata per un problema cerebrovascolare. Secondo quanto si apprende, le sue condizioni sono serie ...

Vittorio Cecchi Gori in rianimazione : ROMA, 25 DIC - Vittorio Cecchi Gori e' ricoverato in rianimazione al policlinico Gemelli di Roma in prognosi riservata per un problema cerebrovascolare. Secondo quanto si apprende, le sue condizioni ...

Ischemia per Vittorio Cecchi Gori. Ricoverato al Gemelli : è grave : Vittorio Cecchi Gori, produttore ed ex presidente della Fiorentina, è Ricoverato in prognosi riservata in rianimazione al policlinico Gemelli. E' giunto in ospedale a causa di una Ischemia cerebrale. ...

Fiorentina in ansia - Vittorio Cecchi Gori ricoverato in gravi condizioni di salute : Vittorio Cecchi Gori, 75 anni, è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Gemelli di Roma. La notizia riportata dalla Gazzetta dello sport, sconvolge il Natale dei tifosi viola, da sempre legati all’ex presidente della Fiorentina. Per Cecchi Gori si parla di un’ischemia celebrale che ha costretto al ricovero in mattinata e di condizioni davvero complicate, la famiglia ha chiesto il rispetto della privacy, nelle ...

Vittorio Cecchi Gori ricoverato in rianimazione a Roma - i medici 'Condizioni serie' - People - Spettacoli : Vittorio Cecchi Gori è ricoverato in rianimazione all'ospedale Gemelli di Roma, in prognosi riservata per un problema cerebrovascolare. Cecchi Gori è giunto in ospedale a causa di una ischemia ...

Cecchi Gori è morto?/ Come sta Vittorio : è ricoverato in rianimazione dopo arresto cardiaco (ultime notizie) : Cecchi Gori è morto? Come sta Vittorio: è ricoverato in rianimazione dopo arresto cardiaco. Le ultime notizie sull'ex proprietario della Fiorentina e produttore cinematografico(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 18:14:00 GMT)