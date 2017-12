: Vietato rendere omaggio alla tomba dei Savoia - AdrMontanaro : Vietato rendere omaggio alla tomba dei Savoia - infoitinterno : Vietato rendere omaggio alla tomba dei Savoia (il Giornale) -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 25 dicembre 2017) I nostalgici della monarchia abbandonino la speranza di poter far visita alle tombe di Vittorio Emanuele III e della regina Elena. Il rettore della basilica di Vicoforte, dove le salme dei due reali sono state traslate, infatti, ha disposto il divieto d'accesso all'area di sepoltura «per motivi di sicurezza» forse perché le contestazioni al rientro delle salme dei due ex monarchi d'Italia hanno fatto temere qualche possibile ritorsione. Un provvedimento che non ha impedito ai curiosi e agli appassionati di storia reale di mettersi in coda, anche perché, attraverso un cancello, le tombe sono visibili.Possibile, però, che i cancelli di fronte alle tombe siano aperti il prossimo 28 dicembre, giorno in cui ricorreranno i 70 anni dmorte di Vittorio Emanuele III. E in ogni caso, nella chiesa si può entrare senza problemi nelle fasce orarie 8-12 e ...