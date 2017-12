: RT @Adnkronos: La pista da #pattinaggio si monta in 60 minuti /VIDEO - RaseraStefania : RT @Adnkronos: La pista da #pattinaggio si monta in 60 minuti /VIDEO - comunedianom : RT @Riviera_Time: VIDEO | ? Inaugurato il Villaggio di natale del Comune di Diano Marina con al centro la pista di pattinaggio. ?... https:… - prestia_fabio : RT @Adnkronos: La pista da #pattinaggio si monta in 60 minuti /VIDEO - RealTimeNews__ : RT @Adnkronos: La pista da #pattinaggio si monta in 60 minuti /VIDEO - pa__rm : RT @Adnkronos: La pista da #pattinaggio si monta in 60 minuti /VIDEO -

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 25 dicembre 2017) La patinoire del Yubileyny Sports Palace di San Pietroburgo ha ospitato nello scorso fine settimana iNazionalididi figura. La gara più attesa era stata senza dubbio quella dell’individuale femminile, che ha visto la vittoria della giovanissimaZagitova, classe 2002. Ancora non perfettamente a suo agio nel primo segmento di gara, la talentuosa pattinatrice ha sfoderato ancora una volta un free program di altissimo livello, chiudendo a quota 233.59 punti ed aggiudicandosi così il suo primo titolo da senior. Rivediamo i dueche le hanno permesso di conquistare la medaglia d’oro ma anche il pass olimpico per Pyeongchang. SHORT PROGRAM FREE SKATING giulio.chinappi@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Facebook Clicca qui per seguirci su ...