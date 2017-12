: Messa di Natale, il vescovo Muser: "No ai distruttori di ponti" - alto_adige : Messa di Natale, il vescovo Muser: "No ai distruttori di ponti" - lucafregona : Messa di Natale, il vescovo Muser: "No ai distruttori di ponti" - lavocedelne : Biancofiore, doppio passaporto? Sto con il vescovo - NBCreteregione : IL VESCOVO DI BOLZANO E BRESSANONE DICE NO ALLA DOPPIA CITTADINANZA SOLO PER SUDTIROLESI - Radio NBC Rete Regione -

La proposta di Vienna di una doppiaper gli altoatesini di di lingua tedesca è stata criticata daldi, Muser, durante la messa di Natale al Duomo. "Come cristiano, cittadino e", il presule ha esortato: "La discussione in merito alla doppianonla nostra società, non apra antiche ferite e pregiudizi e non crei un clima politico e umano avvelenato". "Pronunciamo dunque parole aperte e sincere che non feriscano e distruggano ponti", ha concluso.(Di lunedì 25 dicembre 2017)