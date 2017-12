: Ustionato Castelfidardo:tutto inventato - NotizieIN : Ustionato Castelfidardo:tutto inventato - zazoomblog : "Aggredito con lacido" ma era acqua bollente un ustionato a Castelfidardo #"Aggredito #con ...… - zazoomblog : "Aggredito con lacido" ma era acqua bollente un ustionato a Castelfidardo #"Aggredito #con ...… - magazine24it : Castelfidardo, “aggredito con l’acido” ma è acqua bollente: ustionato -

Si era, il 60enne disoccorso ieri nella sua abitazione per ustioni. Inizialmente l'uomo aveva detto di essere stato aggredito con dell'acido. Poi però era emerso che le ustioni erano state causate da acqua bollente. Lui diceva di non ricordare nulla dell' accaduto, ma i Carabinieri non gli hanno creduto: messo alle strette l'uomo ha confessato di essersi tirato addosso accidentalmente una pentola d'acqua bollente. Ora rischia la denuncia per procurato allarme.(Di lunedì 25 dicembre 2017)