: @Luca_Mussati @OrizOrizzonte Invece comincio a temere che l agenda made in usa del #WhiteGenocide Sia arrivata anc… - are_dead : @Luca_Mussati @OrizOrizzonte Invece comincio a temere che l agenda made in usa del #WhiteGenocide Sia arrivata anc… - rprat75 : Tutti i verdetti della 16ma giornata #nfl. Saints, Chiefs, Rams e Panthers ai playoff. Lotta a 6 per i tre posti di… - deb8479eaeef410 : RT @DinamoPress: Mobilitazioni in tutti gli Usa a sostegno del 'Dream Act', mentre Trump approfitta della questione #Dreamers per varare no… - BandaPopolare : RT @DinamoPress: Mobilitazioni in tutti gli Usa a sostegno del 'Dream Act', mentre Trump approfitta della questione #Dreamers per varare no… - GeppoGreco : RT @DinamoPress: Mobilitazioni in tutti gli Usa a sostegno del 'Dream Act', mentre Trump approfitta della questione #Dreamers per varare no… -

Impegnatinel giorno dipiù di 1.500 vigili del fuoco per spegnere l'incendio più grande mai registrato nella storia degli Stati Uniti. '' continua a bruciare,se l'86% del rogo è contenuto. Negli ultimi 21 giorni, sono andati in fumo 1.139,6 km quadrati. Un totale di 1.063 strutture sono state distrutte e 280sono state danneggiate dalle fiamme. In totale, quest'anno, ci sono stati 8.747 incendi nello Stato della California.(Di lunedì 25 dicembre 2017)