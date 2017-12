Uomo aggredito con l’acido a Castelfidardo : è in gravi condizioni : È ricoverato in gravi condizioni un 60enne aggredito con l’acido a Castelfidardo, in provincia di Ancona. È stato colpito alla testa e poi cosparso di acido da un Uomo che non è stato in grado di identificare e che poi è fuggito. ...

Controllore Atac aggredito con una testata - caccia all'Uomo a Ostia : Ancora un episodio di violenza ad Ostia. La vittima, stavolta, è un autista dell’Atac, l’azienda dei trasporti capitolina, che nel pomeriggio di ieri è stato colpito con una testata da un quarantenne di cui non si conosce ancora l’identità.Secondo Il Messaggero, che per primo ha riportato la notizia, l’aggressione è avvenuta intorno alle 17 alla fermata Lido Centro. L’uomo, un “italiano ...

Aggredito da un branco di pastori tedeschi - Uomo ferito nel Reggiano - : L'episodio è accaduto l'1 dicembre a Fosfondo di Correggio. I cani erano fuggiti dal recinto di un vicino di casa. La vittima è stata portata al pronto soccorso e ha una prognosi di 20 giorni

Tassista aggrediton a Milano - chi è l'Uomo che gli ha staccato un orecchio a morsi : Antonio Bini, il 29enne che ieri ha aggredito un Tassista a Milano staccandogli il lobo dell'orecchio a morsi, è un uomo dal fisico palestrato, come si vede dai suoi profili social....

Uomo aggredito da cinghiale : l’animale è stato abbattuto : E’ stato ucciso dagli altri cacciatori impegnati nella battuta il cinghiale che nel pomeriggio ha aggredito e ferito un componente della squadra. La dinamica dell’aggressione è stata ricostruita dai carabinieri della stazione di Rossiglione: a detta dei militari il sessantenne ferito si e’ trovato davanti all’improvviso il cinghiale, a sua volta ferito, mentre era appostato ad un passo della zona utilizzato dagli ...

Roberto Spada - l’Uomo che ha aggredito un giornalista a Ostia - è stato arrestato : Roberto Spada, membro del cosiddetto “clan Spada” di Ostia che martedì ha aggredito un giornalista della trasmissione Nemo, di RaiDue, è stato arrestato oggi pomeriggio a Roma per ordine della Direzione distrettuale antimafia. Spada è titolare di una palestra – sequestrata The post Roberto Spada, l’uomo che ha aggredito un giornalista a Ostia, è stato arrestato appeared first on Il Post.

Mario Adinolfi 'aggredito' da un Uomo in perizoma : ecco il video : Mario Adinolfi 'aggredito' da un uomo in perizoma: ecco il video Colpo di scena ad un convegno, irrompe sulla scena un uomo in perizoma. Alessandro Raffa Esperto di Cronaca A. Raffa Segui Segui gia' Curato da Maurizio Ribechini Pubblicato il: 31 ottobre 2017 31 ottobre 2017 Pubblicato il 31/10/2017 ...