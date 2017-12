Uomini e Donne news | Alex e Alessandro nella bufera

Uomini e Donne - Mario Serpa e Claudio ritorno di fiamma? Video : Mario Serpa è tornato con Claudio Sona? Le news di #Uomini e Donne sono caldissime anche in questi giorni di festivita', specie dopo il Video che il nuovo opinionista del Trono Classico ha postato qualche ora fa sul profilo ufficiale Instagram e che ha letteralmente fatto impazzire i fan. Ma è vero o no che c'è stato questo ritorno di fiamma? Uomini e Donne Gay, Mario torna con Claudio E' di poche ore fa il Video di Mario Serpa pubblicato sui ...

Uomini e Donne : l’ex tronista Angela Artosin di nuovo incinta : Angela Artosin di Uomini e Donne è incinta del secondo figlio Angela Artosin è stata una delle troniste di Uomini e Donne che abbiamo conosciuto ben dieci anni fa. Accanto a lei Serena Enardu con la quale hanno condiviso un corteggiatore, Giovanni Conversano. L’ex tronista sarda decise poi di abbandonare il programma senza scegliere nessuno. Il percorso […] L'articolo Uomini e Donne: l’ex tronista Angela Artosin di nuovo ...

Uomini e donne/ Gemma e Giorgio di nuovo insieme? Gli auguri della dama sui social : Le registrazioni di Uomini e donne, molto avanti rispetto alla messa in onda, lasciano pensare che proprio il trono over ripartirà all'insegna di Giorgio Manetti e Gemma Galgani(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 11:21:00 GMT)

Uomini E DONNE / La prossima registrazione del trono classico con Paolo Crivellin protagonista? : Mario Serpa e Claudio Sona sono volati a Berlino per il loro primo Natale insieme dopo tutto quello che è successo dentro e fuori UOMINI e DONNE, i fan hanno avuto il loro regalo?(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 11:13:00 GMT)

Uomini e Donne oggi - crisi forte tra Sonia e Emanuele : Natale da separati : Uomini e Donne oggi, Sonia e Emanuele non stanno più insieme? A Natale divisi È una crisi seria quella tra Sonia e Emanuele. La coppia nata a Uomini e Donne ha trascorso la viglia di Natale da separati. Lei con la sua famiglia al nord mentre lui è rimasto a Latina. Da settimane i due […] L'articolo Uomini e Donne oggi, crisi forte tra Sonia e Emanuele: Natale da separati proviene da Gossip e Tv.

Uomini e donne - ritorno di fiamma per Claudio e Mario : l'annuncio spiazza tutti : Regalo di Natale per i fan dei "Clario", nota coppia di Uomini e donne composta da Claudio Sona, primo...

Uomini e donne/ Il trono over riaprirà il 2018 all'insegna di Giorgio e Gemma? : Le registrazioni di Uomini e donne, molto avanti rispetto alla messa in onda, lasciano pensare che proprio il trono over ripartirà all'insegna di Giorgio Manetti e Gemma Galgani(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 10:21:00 GMT)

Uomini e donne/ Claudio Sona - Mario Serpa e il problema del solletico - video : Mario Serpa e Claudio Sona sono volati a Berlino per il loro primo Natale insieme dopo tutto quello che è successo dentro e fuori Uomini e donne, i fan hanno avuto il loro regalo?(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 10:13:00 GMT)

Uomini e Donne Over - anticipazioni 2018 : Gemma e la sorpresa a Giorgio : Cosa accadrà a Uomini e Donne Over secondo le anticipazioni per il 2018? Il programma di Maria De Filippi, dopo la pausa natalizia, tornerà ad andare in onda dall’8 gennaio 2018 e tante saranno le novità a cui il pubblico assisterà. Secondo le anticipazioni trapelate dalle primissime registrazioni pare proprio che Gemma farà una sorpresa a Giorgio. La dama, così come fece con Marco Firpo, tenterà, dopo il due di picche, di conquistare il ...

Uomini e Donne - cambio programmazione : ecco quando torna e a che ora Video : Con la vigilia del Natale tutte le programmazioni Mediaset sono state cambiate, a partire dai grandi talk show del pomeriggio. #Uomini e Donne è stato momentaneamente sospeso dal palinsesto in occasione del Natale, ma ritornera' a gennaio 2018 dopo l'epifania. Maria De Filippi non ha smesso di sostenere i suoi tronisti e i senior del trono over, tant'è che ha deciso di continuare a registrare le puntate per il nuovo anno. Il 28 dicembre verra' ...

Uomini e Donne news - è ufficiale : Claudio e Mario sono tornati insieme : news Uomini e Donne Trono Gay: Claudio Sona e Mario Serpa sono tornati insieme Regalo di Natale per tutti i telespettatori di Uomini e Donne: Claudio e Mario sono tornati insieme! Dopo i gossip degli ultimi giorni, i protagonisti del Trono Gay hanno confermato su Instagram il ritorno di fiamma. Prima Serpa con un video […] L'articolo Uomini e Donne news, è ufficiale: Claudio e Mario sono tornati insieme proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne : un ex Cavaliere del Trono Over si sposa : Gianluca Mastelli del Trono Over sposa la compagna Morena Molti sono i partecipanti del Trono Over di Uomini e Donne che hanno trovato l’amore all’interno del programma. Altri, invece, l’hanno trovato fuori e hanno ritenuto opportuno lasciare il programma. C’è poi quella minima parte che è stata invitata direttamente dalla conduttrice, Maria De Filippi, ad […] L'articolo Uomini e Donne: un ex Cavaliere del Trono ...

"Si sposano!". Festa grande a Uomini e Donne - dopo anni d'amore è arrivata la proposta più romantica di sempre. Un momento veramente ... : Chi è Giovanni, il compagno e futuro marito di Teresanna? Giovanni è napoletano ed è estraneo al mondo dello spettacolo. Ha conosciuto Teresanna dopo la sua esperienza a Uomini e Donne. Il ragazzo ...

Uomini e Donne trono classico : la scelta di Paolo Crivellin : Le voci si fanno sempre più insistenti. Dopo quanto affermato da Ilvicolodellenews.it, infatti, in molto pensano che nella prossima registrazione di Uomini e Donne trono classico ci sarà la fatidica scelta di Paolo Crivellin. Cosa accadrà all’interno del programma di Maria De Filippi? Per scoprirlo bisognerà attendere le anticipazioni del 28 dicembre 2017. La trasmissione di Canale 5 non va in onda a causa della pausa natalizia, ma negli ...