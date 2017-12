MANOVRA 2018/ Tanti bonus e Una brutta sorpresa per dopo le elezioni : La Legge di bilancio è stata approvata e contiene misure a favore di più categorie. L’impostazione della MANOVRA non agevolerà il nuovo Parlamento. STEFANO CINGOLANI(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 06:00:00 GMT)NATALE & POLITICA/ Il "regalo" agli italiani che manca nei programmi elettorali, int. a L. CampiglioFINANZA E POLITICA/ Il "domino Catalogna" pronto a scattare nell'Ue, di P. Annoni

LIVE Milan-Atalanta - Serie A in DIRETTA : Kalinic e Çalhanoglu dal 1' - nessUna sorpresa tra le fila orobiche : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milan-Atalanta, big match valido per la diciottesima giornata di Serie A 2017-2018. Un incontro spartiacque per la compagine allenata da Rino Gattuso che reduce dal pesante ko esterno contro il Verona (3-0; con conseguente ritiro punitivo, vuole rimettersi in carreggiata centrando i tre punti tra le mura amiche di San Siro. Non sarà facile per i rossoneri centrare l’obiettivo. I bergamaschi sono ...

Mercato Milan : se parte Donnarumma c'è Una sorpresa - un attaccante bussa Video : Il #Milan di Gattuso dovra' provare a far passare un buon Natale ai tifosi. L'impegno è sicuramente di quelli gravosi e difficili da sbrigare, dato che l'Atalanta di questi tempi è ormai una realta' non italiana, ma europea. Proprio l'Europa deve essere il treno che i rossoneri dovranno provare a prendere nella seconda parte della stagione. Un piazzamento in Europa League è ancora possibile e servira' cambiare marcia, coltivando la speranza di ...

Le palle di Natale di Fedez a sorpresa in streaming prima delle Feste e per Una buona causa (testo e audio) : Le palle di Natale di Fedez arriva in streaming a sorpresa a qualche giorno dall'inizio delle festività natalizie. Il brano che il rapper di Newtopia ha rilasciato a sorpresa è pensato per una buona causa. Il ricavato delle vendite sarà infatti devoluto all'Associazione Noi per gli animali Onlus. La produzione di Le palle di Natale è affidato al duo Takagi&Ketra, che con Arisa e Lorenzo Fragola hanno dato vita al tormentone L'esercito ...

Isola dei Famosi 2018/ Anticipazioni e cast - grandi novità : cast chiuso? Il pubblico si aspetta Una sorpresa : Isola dei Famosi 2018, Anticipazioni e news sul cast della 13esima edizione: Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino presentano lo spot sulle note di La La Land. E sugli opinionisti...(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 12:06:00 GMT)

Previsioni Meteo - temperature in aumento dopo il Solstizio d’Inverno. E spunta Una sorpresa per Capodanno [MAPPE] : 1/12 ...

Sicilia : M5S - buco da 100 mln nei conti della Regione? NessUna sorpresa : Palermo, 21 dic. (AdnKronos) - "Un nuovo buco milionario nei conti della Regione? Nessuna meraviglia. Ma bisogna fare chiarezza una volta per tutte. La strada da seguire è una sola una: 'due diligence' con la Corte dei conti, cioè un controllo approfondito sulla veridicità delle entrate e delle usci

Pace fatta tra Liam e Noel Gallagher? Gli auguri di Natale a sorpresa fanno sperare in Una reunion degli Oasis : Chi l'avrebbe mai detto che lo spirito natalizio avrebbe contagiato perfino il più rissoso degli ex Oasis! Su Twitter è andata in scena una sorta di Pace tra Liam e Noel Gallagher. E, incredibile a dirsi, a sugellarla è stato proprio il più litigioso dei due fratelli. Liam ha usato il suo account Twitter per inviare messaggi mai così carini nei confronti di Noel. Un fatto decisamente inedito, visto che solitamente preferisce usare i social ...

Bufere di neve sulle coste della Romagna nella vigilia del Solstizio d’Inverno : ma non è Una sorpresa - anzi è solo l’inizio [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/23 Rimini stamattina ...

TERZA GUERRA MONDIALE/ Kim Jong Un prepara Una "sorpresa" per gennaio? : TERZA GUERRA MONDIALE, Ultime Notizie: Kim Jong Un prepara una "sorpresa" per gennaio? Il leader nordcoreano ha appena celebrato sei anni al potere(Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 03:53:00 GMT)

Top 10 degli attacchi europei. Tre italiane e Una sorpresa : ROMA - Tre gol per regolare il Bologna, restare in scia del Napoli capolista della Serie A e tornare sul podio nella classifica dei migliori attacchi d' Europa . Bologna-Juventus 0-3: vittoria netta ...

Benji & Fede hanno fatto Una sorpresa SUPER ai loro fan : Venerdì 15 dicembre Benji & Fede hanno pubblicato il nuovo singolo "Buona fortuna", che anticipa di poco il loro nuovo album in studio (dovrebbe arrivare nei primi mesi del 2018). In occasione dell'uscita della canzone, Benji & Fede hanno pensato di fare un sorpresona ai loro fan, augurando "buona fortuna" in un modo decisamente speciale. I due ragazzi sono scesi in strada e ...

Calciomercato Inter - “due colpi in uno” : Ausilio tenta Una mossa a sorpresa : Calciomercato Inter – L’Inter necessita di rinforzi, questo oramai è chiaro a tutti. Mister Spalletti è stato chiaro in tal senso ed i suoi messaggi alla società sono stati frequenti ed anche altisonanti nelle ultime settimane. Adesso Sabatini ed Ausilio si sono messi al lavoro alla ricerca di profili Interessanti, le trattative pullulano a centrocampo, ma non solo. All’Inter arriverà di certo un difensore. Si è tanto parlato ...