UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di martedì 26 dicembre 2017

(Di lunedì 25 dicembre 2017)di Unaldi26: Raffaele (Patrizio Rispo) ha trascorso un Natale decisamente sottotono, tra il presepe rovinato dalle ingerenze del “solito” Otello (Lucio Allocca) e l’assenza da Napoli di Viola (Ilenia Lazzarin), Eugenio (Paolo Romano) ed il piccolo Antonio. In più il simpatico portiere si è convinto che lui e Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) non hanno proprio nulla in comune; per fortuna un arrivo decisamente inatteso è destinato a risollevargli lo spirito: rientra a Palazzo Palladini Diego Giordano (Francesco Vitiello), che mancava da Napoli da tanti anni… Franco (Peppe Zarbo) prende parte al pranzo alla Terrazza, ma le cose non vanno bene e ci saranno tensioni con Angela (Claudia Ruffo)… Marina (Nina Soldano) decide di punire Filippo (Michelangelo Tommaso) per aver abbandonato i Cantieri, ma non sa se ...