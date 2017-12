Un Posto al Sole | anticipazioni 25 – 29 dicembre 2017

Caterina Vertova riparte da 'Un Posto al Sole' - sarà la "dark lady" Veronica : Caterina Vertova ricomincia da Un Posto al Sole. Sono passati 7 anni dal momento in cui l'attrice ha detto addio alla soap opera Centovetrine, anni in cui...

Anticipazioni Un Posto al sole : CATERINA VERTOVA sarà VERONICA - la nuova dark lady : Ormai lo avrete capito: a Un posto al sole “cambia la musica” e, dopo una prima parte di stagione dedicata soprattutto al rapporto (peraltro finito male) tra Marina (Nina Soldano) e Matteo Serra (Luca Ward), ora per la Giordano è in arrivo una nuova avversaria: un personaggio femminile con caratteristiche da vera e propria dark lady ! È ormai da diverso tempo che vi stiamo annunciando questo inedito ruolo, associandolo ad ...

Un Posto al Sole - anticipazioni puntate dal 25 al 29 dicembre 2017 : il Natale di Posillipo : Un Posto al Sole, anticipazioni settimana di Natale. Siamo sempre più vicini al Natale e questo è il primo da separati anche per Franco ed Angela. Otello non è in accordo con il Presepe realizzato da Raffaele, mentre Marina intende punire Filippo per ciò che ha fatto. Patrizio si rende conto di quanto il padre gli sia contrario, Guido chiede una consulenza a Niko, per quale motivo? anticipazioni Upas: un Natale inconsueto Mentre a Natale tutti ...