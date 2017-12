Un calcio alla guerra | 1914 | la ' Tregua di Natale'

calcio - il triste Natale dell’Italia. Fuori dai Mondiali e con un movimento alla deriva : Siamo alla vigilia di Natale e da appassionati di sport e di Calcio una letterina a Babbo Natale vorremmo proprio mandarla con scritto: “Italia al Mondiale in Russia 2018“. Purtroppo neanche l’intervento del corpulento uomo con barba bianca e vestito di rosso potrà assecondare il nostro desiderio. Il Bel Paese alla rassegna iridata nel Paese dell’Est non ci sarà e quella ferita del 13 novembre a San Siro fa ancora male ai ...

Bologna, Cavion dalla Cremonese il primo colpo di calciomercato Cavion- Ancora un turno di campionato e poi il mercato di "riparazione" sarà ufficialmente aperto. Il Bologna dopo il buon girone di andata punta a consolidare la rosa e per farlo sta guardando con attenzione alla Serie B. OBIETTIVO Cavion Il primo ...

calciomercato Inter - bomba dalla Spagna : “ecco il colpaccio in attacco” : Calciomercato Inter – Momento deludente in casa Inter, la squadra di Spalletti è reduce dalla sorprendente sconfitta contro il Sassuolo, i nerazzurri stanno perdendo posizioni su posizioni in classifica. Nel frattempo si pensa anche al mercato con l’intenzione di rinforzare la rosa, nelle ultime ore la bomba arriva direttamente dalla Spagna. L’Inter infatti avrebbe trovato l’accordo col Barcellona per l’esterno ...

calcio a 5 - 15^ giornata Serie A 2017-2018 : Acqua&Sapone ko - la legge del Kaos colpisce ancora! Came Dosson e Luparense ad un passo dalla vetta : La legge del Kaos si abbatte anche sulla capolista. L’Acqua&Sapone Unigross arresta la sua corsa sul campo del Kaos Reggio Emilia nel match clou della 15^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5. Succede tutto nella ripresa: gli emiliani vanno avanti di due reti con Dian Luka e Kakà, ma Lukaian e De Oliveira riportano le squadre in parità. A questo punto, però, si scatena Fits, che con una doppietta annichilisce le ...

calciomercato Milan/ News - futuro Donnarumma : Marotta sempre alla finestra (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: nel mirino torna Kerem Demirbay dell'Hoffenheim. calciatore dotato di grande personalità e ancora abbastanza giovane.(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 11:06:00 GMT)

calcio a 5 - 15^ giornata Serie A 2017-2018 : Acqua&Sapone alla prova del Kaos - Came Dosson in agguato. Luparense e Napoli pronti a spiccare il volo : Un osso duro sulla strada dell’Acqua&Sapone Unigross in occasione della 15^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5, l’ultima dell’anno in corso. La capolista andrà a giocare sabato 23 dicembre in casa del Kaos Reggio Emilia per provare ad effettuare un blitz che assumerebbe una valenza determinante, in virtù della capacità degli emiliani di sfruttare al meglio il fattore campo, dote che ha consentito al ...

calciomercato Roma/ News - futuro Cristante : anche Monchi alla finestra (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: l'Inter prepara un'offerta a ventotto milioni di euro per arrivare al terzino brasiliano Emerson Palmieri.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 13:41:00 GMT)

ESCLUSIVA- "Operazione Pubalgia", la risposta alla nostalgia: "Viviamo il presente. Il calcio è cambiato, ma esistono ancora i fenomeni" ESCLUSIVA- "OPERAZIONE PUBALGIA"- La nostra redazione ha intervistato, in esclusiva, il fondatore della pagina facebook "Operazione Pubalgia", ...

calciomercato Juventus - dalla Spagna : 'L'Arsenal vuole Rugani : pronti 40 milioni' : TORINO - Ancora voci su Daniele Rugani nel mirino dell'Arsenal . Dopo le indiscrezioni della scorsa primavera provenienti dall'Inghilterra , nuove notizie di Calciomercato stavolta dalla Spagna. ...

calciomercato Juventus - Benitez bussa alla porta di Allegri per rinforzare il suo Newcastle : Calciomercato Juventus – Il Newcastle torna alla carica per Stefano Sturaro. Il centrocampista della Juventus gia’ la scorsa estate era entrato nel mirino del club allenato da Rafa Benitez, ma la richiesta di 20 milioni di sterline (22.5 milioni di euro) e’ sembrata eccessiva al club inglese. Il tecnico spagnolo, pero’, adesso vuole rinforzi per raggiungere il prima possibile la salvezza e l’italiano, che in ...

calciomercato Genoa - non solo Giuseppe Rossi : doppio innesto per Ballardini - così l’11? [FOTO] : 1/14 Perin (LaPresse/Tano Pecoraro) ...

calciomercato - Napoli preso Machach : un Zinedine dalla 'testa' calda : Di nome fa Zinedine, le origini sono franco-algerine e il luogo di nascita è… Marsiglia. A primo impatto, si potrebbe pensare che il Napoli abbia messo le mani su Zidane, ma a guardare bene le ...

Il Perugia calcio alla festa di Natale del Chianelli : Perugia " I calciatori del Perugia, Matteo Brighi, Damiano Zanon e Alessandro Santopadre hanno partecipato alla festa di Natale organizzata dal "Comitato per la vita Daniele Chianelli" al Residence ...