Terremoto Centro Italia : “Le prime casette sono il più bel regalo di Natale” : “Questo secondo Natale da terremotati ci ha portato un po’ di speranza, la gente pian piano sta tornando perché sono state allestite le prime casette ed è un segnale importante per la nostra comunità. Il più bel regalo sotto l’albero”. Lo afferma, in una nota, la portavoce degli sfollati di Visso, Ussita e Castelsantangelo sul Nera che ringrazia i sindaci per la loro determinazione “e vicinanza alla ...

Meteo - dalle previsioni un bel regalo : che tempo farà a Natale : Meteo all'insegna del bel tempo grazie all'alta pressione che si consoliderà sull'Italia: sole quindi quasi ovunque e temperature in rialzo. Sabato invece si farà ancora sentire un po' di freddo al...

Napoli - Jorginho : 'Essere campioni d'inverno sarebbe un bel regalo di Natale' : 'Il regalo che vorrei sotto l'albero? Essere campioni d'inverno sarebbe un bel regalo'. Jorginho parla ai microfoni di Radio Kiss Kiss delle sue speranze e delle ambizioni del Napoli. 'Siamo pronti ...

Questo padre ha deciso di fare a sua figlia affetta da alopecia il regalo di Natale più bello : Riley Sylvaria ha 6 anni è di Bristol e soffre di alopecia, una malattia autoimmune che causa la perdita dei capelli. La bambina è nata con una folta chioma, ma a 15 mesi è diventata calva. Nonostante la malattia, i genitori Chelsea e Dave l'hanno sempre sostenuta ed incoraggiata.Riley non ne ha mai fatto un dramma fino a quando, ad una gara di ginnastica, ha confessato alla mamma di non piacersi. La donna, rimasta ...

Michele Bravi : nel giorno del suo compleanno i fan gli hanno fatto il regalo più bello del mondo : Il 19 dicembre è il giorno del compleanno di Michele Bravi e noi di MTV gli vogliamo fare tanti, tantissimi auguri! [arc id=”1a1a7256-40bb-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Il regalo più bello che Michele ha ricevuto in occasione del suo 23esimo compleanno è arrivato da delle persone speciali, alle quali tiene molto: i suoi fan! Già, perché il fandom del cantante di "Anime di ...

belen racconta il Natale in casa Rodriguez. Cecilia : "Il regalo che vorrei? Un figlio con Ignazio" : Sono una delle famiglie più chiacchierate degli ultimi mesi. I Rodriguez si sono raccontati senza filtri al Gf Vip grazie alla partecipazione di Jeremias e Cecilia. Così oggi, a pochi giorni dal Natale, il "clan"...

A Natale "donare è il regalo più bello" : il video di Save the Children per tutti i bambini : “Donare è il regalo più bello”: il video di Save the Children, l’Organizzazione internazionale che dal 1919 lotta per salvare la vita dei bambini e garantire loro un futuro, per augurare buon Natale a...

Luca Onestini e Ivana Mrazova/ Per l'ex tronista "il regalo più bello" è lei? Foto (Grande Fratello Vip 2017) : Luca Onestini e Ivana Mrazova si stanno innamorando? Dopo la fine del Grande Fratello Vip 2017, l'ex tronista e la modella ceca sono sempre più vicini e complici.(Pubblicato il Fri, 08 Dec 2017 15:30:00 GMT)

Metti il trattamento estetico sotto l’albero : tre proposte regalo per essere più belle a Natale : Un pacchetto di bellezza sotto l’albero. Il regalo di tendenza per il Natale 2017 sono i trattamenti estetici: soluzioni rapide e mini invasive per essere più belle per le feste natalizie. «L’idea di regalare un trattamento estetico sta prendendo sempre più piede, soprattutto in occasione di ricorrenze e festività. Un buono per magari togliersi qualche anno e per essere più belle a Natale», spiega Patrizia Gilardino, chirurgo estetico di Milano ...

Natale 2017 - idee regalo per i rituali di bellezza della tua lei : Natale si avvicina ed è tempo di iniziare a pensare ai regali da fare ad amiche, fidanzate, madri, a tutte le donne della vostra vita.... L'articolo Natale 2017, idee regalo per i rituali di bellezza della tua lei su Roma Daily News.

Roma - Pallotta : 'Sì allo stadio entro Natale sarebbe bel regalo' : Così il presidente della Roma James Pallotta in un'intervista a Sport Illustrated. 'Cambieranno tante cose quando lo avremo', assicura il numero uno giallorosso.

VIDEO | Dottorato honoris causa a Carlo Verdone : "Un bel regalo per i miei 40 anni di attività" : La cerimonia di stamattina, mercoledì 22 novembre, con la quale l'università Tor Vergata di Roma ha conferito all'attore e regista Carlo Verdone il Dottorato honoris causa (immagini agenzia DIRE) (fonte agenzia Dire)...

Clio MakeUp festeggia 35 anni. Il regalo più bello? La sua Grace : Clio Zammatteo, per tutti Clio MakeUp, oggi festeggia i 35 stretta alla sua Grace Cloe, nata lo scorso 29 luglio. https://www.instagram.com/p/BbgXiPghqbE/?taken-by=ClioMakeUp_official «35 anni …. cosa voglio per il compleanno!?!?», ha scritto la youtuber italiana trapiantata a New York sui social pubblicando una foto che la ritrae insieme alla piccola. Il regalo più bello e importante, insomma, è già arrivato da un po’. LEGGI ...

Boninsegna compie 74 anni : 'Vorrei festeggiare con un bel regalo della Nazionale' : Oggi l'ex campione compie 74 anni, 'spero mi facciano un regalo' dice a 'Radio anch'io sport'. Incalzato dalle domande dei conduttori, Boninsegna pronostica tra il serio e il faceto un risultato di '...