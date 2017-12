: #Treviso aperture straordinarie dei musei cittadini durante le feste #Treviso: #aperture #straordinarie #dei ... - zazoomblog : #Treviso aperture straordinarie dei musei cittadini durante le feste #Treviso: #aperture #straordinarie #dei ... - PensieroNetwork : APERTURE STRAORDINARIE PER I MUSEI CIVICI DI TREVISO DURANTE LE FESTIVITÀ E I RESIDENTI NELLA MARCA ENTRANO... -

(Di lunedì 25 dicembre 2017) Con la sola eccezione del giorno di Natale, iCivici di(Casa Robegan, Santa Caterina e Museo Bailo) resteranno aperti ai visitatori per tutto il periodo delle, domeniche comprese. Si ripete dunque l’iniziativa dello scorso anno, che aveva fatto registrare importanti risposte da parte dei turisti: alla Vigilia, a Santo Stefano, San Silvestro, Capodanno e nell’Epifania sarà possibile ammirare gli spazi, le opere e le collezioni deicivici nei normali orari di visita. Il provvedimento è stato approvato dalla Giunta Comunale su proposta dell’assessore ai beni culturali e al sistema museale del Comune diLuciano Franchin. Rispetto al 2016, l’unica variazione riguarda proprio il giorno di Natale,il quale iresteranno chiusi, in considerazione della mancata affluenza fatta registrare l’anno scorso. Inoltre, con lo scopo di far conoscere le ...