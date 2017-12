Genoa e Udinese ok - Spal pari in rimonta col Torino : Vittoria rotonda dell'Udinese 4-0 sul Verona, pareggio 2-2 del Torino in casa della Spal con la squadra di Semplici che recupera due gol ai granata. Successo in extremis del Genoa contro il Benevento ...

Coppa Italia - Juventus-Genoa 2-0 : Dybala e Higuain si regalano i quarti con il Torino : Torino - C'è un ghiaccio che a 0 gradi invece di formarsi si scioglie: è il ghiaccio in cui erano rimasti intrappolati da un mese (Sampdoria-Juventus 3-2) i gol di Paulo Dybala . Tornato titolare dopo ...

Coppa Italia 2018 - Juventus-Genoa 2-0 : decidono Dybala e Higuain - derby col Torino ai quarti di finale! : La Juventus si è qualificata ai quarti di finale della Coppa Italia 2018: i bianconeri hanno sconfitto il Genoa per 2-0 e al prossimo turno se la dovranno vedere contro il Torino, oggi pomeriggio capace di eliminare la Roma. Si materializza così un caldissimo derby contro i granata: tutti in campo all’Allianz Stadium il prossimo 3 gennaio, in palio la semifinale del torneo che gli uomini di Max Allegri hanno vinto negli ultimi tre anni. La ...

Coppa Italia : Juventus-Genoa in campo - Torino e Atalanta ai quarti : ROMA Oggi si chiudono gli ottavi di finale di Coppa Italia. Torino e Atalanta si sono qualificate ai quarti di finale, è in corso la partita tra la Juventus e il Genoa allo Stadium. Juventus-Genoa 0-0 ...

Calcio in Tv - Coppa Italia : Atalanta-Sassuolo - Roma-Torino e Juventus Genoa in diretta Rai e streaming - le info : Le tre partite, oltre ad essere trasmesse in diretta tv sulle varie reti di casa Rai, andranno in onda anche in diretta streaming collegandosi al sito Rai.Tv e all'app RaiReplay per dispositivi ...

Coppa Italia - Genoa partito per Torino. Ecco i convocati : c'è anche Rossi : Genova - Il Genoa è partito per Torino dopo l'allenamento del mattino svolto a Pegli. Stasera affronta la Juve in Coppa Italia, alle ore 20.45. Ecco i convocati : 3 Gentiletti, 4 Cofie, 9 Centurion, ...

Coppa Italia - Juve-Genoa in diretta su Rai1 - Roma-Torino su Rai2 - Atalanta-Sassuolo su Rai Sport : Si concludono oggi, mercoledì 20 dicembre 2017, gli ottavi di finale di Coppa Italia, competizione di cui la Rai detiene i diritti di trasmissione in esclusiva. Tre le gare in programma.Alle 15 in campo Atalanta-Sassuolo con diretta su Rai Sport. Telecronaca di Federico Calcagno ed Eraldo Pecci. A bordocampo Andrea Riscassi. Alle 17.30 è la volta di Roma-Torino, con diretta su Rai 2. Telecronaca di Giacomo Capuano e Giuseppe Galderisi. A ...

Coppa Italia - gli arbitri : Roma-Torino a Calvarese - Maresca dirige Juventus-Genoa : Sono stati designati gli arbitri per gli ottavi di Coppa Italia in programma da domani. Napoli-Udinese (19 dicembre, ore 21): Pasqua; Atalanta-Sassuolo (20 dicembre, ore 15): Ghersini; Roma-Torino (20 ...

Coppa Italia - arbitri : Juve-Genoa a Maresca. Calvarese in Roma-Torino : ROMA - La Lega Serie A ha ufficializzato i nomi degli arbitri che dirigeranno le prime 4 partite del tabellone degli ottavi di finale di Coppa Italia. Le sfide sono in programma martedì 19 dicembre e ...

Coppa Italia Primavera - Sampdoria-Genoa e Juventus-Torino in diretta su Sportitalia : Mercoledì 29 novembre 2017 in diretta a partire dalle ore 14,30 SportItalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky) propone in esclusiva assoluta un doppio derby per gli ottavi di finale della Coppa Italia Primavera. dove vedere Genoa-Sampdoria Juventus-Torino Coppa Italia Primavera Tv streaming. Una super giornata da non perdere. Si comincia alle 14,30 […] L'articolo Coppa Italia Primavera, ...

Calciomercato - che intreccio Torino-Genoa-Bologna : i calciatori che possono cambiare maglia : Il Calciomercato invernale si prepara ad entrare nel vivo, si preannuncia una finestra di mercato movimentata, alcuni centrocampisti potrebbero cambiare maglia, in particolar modo intreccio tra Torino, Genoa e Bologna. Il club granata ha riaperto i contatti con il Bologna per il centrocampista Donsah, si tratta di un ritorno di fiamma dopo l’assalto in estate, i rossoblu sono disponibili a parlarne e avrebbero già individuato il ...

La Roma piega il Torino 1-0. Milan frena ancora - col Genoa è 0-0 : Roma, 22 ott. (askanews) frena ancora il Milan che a San Siro viene fermato sullo 0-0 dal Genoa mentre la Roma espugna il campo del Torino grazie ad una rete di Kolarov ad un quarto d'ora dalla fine. ...

Colpo della Roma a Torino Milan senza pace - 0-0 col Genoa : Giallorossi al quinto posto col minimo scarto sui granata. Bonucci si fa espellere dopo 25', rossoneri inchiodati sul pareggio in casa. Successi di Fiorentina, Atalanta e Sassuolo