Tommasi | ' Italia punto di riferimento per il Var Scudetto? C' è sempre la Juve'

Totti : 'Per la Figc voto Tommasi. Avrei voluto giocare con Ronaldo. L'Italia...' : NAZIONALE - 'Italia fuori dal Mondiale? L'ho vissuta malissimo, non Avrei mai pensato che potessimo non andare in Russia, è stato un episodio che ha sconvolto tutto il mondo del calcio, non solo l'...

Totti vota Tommasi alla Figc : “È l’uomo giusto per far ripartire il calcio italiano” : Francesco Totti vota Damiano Tommasi per la Figc. Per l'ex capitano della Roma è l'attuale presidente dell'AIC il nome giusto per ripartire L'articolo Totti vota Tommasi alla Figc: “È l’uomo giusto per far ripartire il calcio italiano” è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Fallimento Italia - esonerato Ventura. Tavecchio non molla e Tommasi abbandona il vertice in Figc : Con l'arrivo di Gabriele Gravina, presidente della Lega Pro, è cominciata nella sede della Federcalcio la riunione per fare il punto della situazione dopo la mancata qualificazione...

Fallimento Italia - esonerato Ventura. Tavecchio non molla e Tommasi abbandona il vertice in Figc : Con l'arrivo di Gabriele Gravina, presidente della Lega Pro, è cominciata nella sede della Federcalcio la riunione per fare il punto della situazione dopo la mancata qualificazione...

Fallimento Italia - Tommasi abbandona il vertice in Figc : «Tavecchio non si dimette. Servono elezioni» : Con l'arrivo di Gabriele Gravina, presidente della Lega Pro, è cominciata nella sede della Federcalcio la riunione per fare il punto della situazione dopo la mancata qualificazione...

Fallimento Italia - Tommasi abbandona il vertice in Figc : «Tavecchio non si dimette» : Con l'arrivo di Gabriele Gravina, presidente della Lega Pro, è cominciata nella sede della Federcalcio la riunione per fare il punto della situazione dopo la mancata qualificazione...

Flop Italia - Albertini e Tommasi : "Bisogna avere il coraggio di cambiare" : Demetrio Albertini e Damiano Tommasi, presidente dell'associazione calciatori, all'indomani dell'eliminazione dell'Italia dal Mondiale 2018 per mano della Svezia, ribadiscono le proprie idee su come l'...