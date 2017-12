Tiziano Ferro fa gli auguri ai fan e canta Ed Sheeran dalla sua camera da letto Video : auguri davvero speciali per i fan di Tiziano Ferro che dalla sua camera di Latina ha deciso di dedicare un Buon Natale social. Quest'anno ha fatto scegliere ai fan la canzone per il Natale. E loro ...

Tiziano Ferro - ascolta un'amica : il tuo disco fa schifo (ed è ora che ti prenda una vacanza) : Si contano pure video-streaming Facebook sulle pagine di televisioni svizzere. Attendiamo di vederlo presto in collegamento da Marte. Una sovraesposizione mediatica che, oltre a non fargli bene a ...

Annunciati gli ospiti di Roberto Bolle a Danza con me - da Tiziano Ferro a Sting : tutte le anticipazioni : Gli ospiti di Roberto Bolle a Danza con me sono stati Annunciati nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'evento. Lo spettacolo sarà trasmesso sulla prima rete il giorno di Capodanno, dando così avvio alla nuova annata televisiva nel segno del 2018. Un grande evento di servizio pubblico, lo definisce il direttore generale di Rai1 Angelo Teodoli, che vedrà salire sul palco anche numerosi ospiti musicali già Annunciati alla ...

La canzone del giorno (22 dicembre) : Stavo pensando a te di Fabri Fibra feat Tiziano Ferro : A volte capita di ascoltare una canzone eri giudicarla bella Tuttavia le belle canzoni possono sempre migliorare punto è quello che è successo a questo magnifico pezzo di Fabri Fibra che con il ...

Gli abiti di Tiziano Ferro all’asta su Charity Stars a sostegno di Save the Children : Gli abiti di Tiziano Ferro all'asta su Charity Stars per una buona causa. Il cantautore di Latina ha deciso di supportare l'associazione benefica Save the Children, che sostiene in modo attivo mettendo all'asta gli abiti che ha utilizzato nell'ultimo tour di concerti. Scarpe, cinte, maglie e pantaloni indossati da Tiziano Ferro durante il suo ultimo tour sono disponibili per l'acquisto su Charity Stars. Ogni persona interessata può ...

Tiziano Ferro assolto dalle accuse di evasione fiscale - lo sfogo su Facebook : 'Sciacalli' : ... che si era però limitato a commentare: 'Io sono fuori da un certo mondo. Ognuno fa il suo mestiere... e il mio è il cantante'.

Tiziano Ferro assolto dal reato di evasione fiscale : "Ho sopportato le offese di sciacalli" : Nel 2009 erano iniziate le indagini quando trasferì la sua residenza a Manchester, nel 2012 era stato accusato di aver evaso il fisco per 3 milioni di euro, sentenza confermata due anni più tardi dopo un ricorso del diretto interessato. Ora, la svolta per il cantante Tiziano Ferro: il Tribunale di Latina lo ha assolto "con la più ampia formula prevista dal codice [...] perché il fatto non sussiste". "Nessun dubbio è residuato", ha ...

Tiziano Ferro assolto dall’accusa di evasione fiscale : Tiziano Ferro è stato assolto dal tribunale di Latina con la formula “perché il fatto non sussiste” da tutte le accuse a lui mosse nel procedimento penale che lo vedeva imputato per reati fiscali. Durante il dibattimento – spiega un comunicato diffuso dall’entourage dell’artista – è emerso che nel trasferimento fiscale non c’era nulla di fittizio e che la condotta di Tiziano Ferro è sempre stata ...

