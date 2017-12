Terremoto | il sindaco di Sarnano | “L’area Sae non è pronta”

Terremoto - il sindaco di Pieve Torina : “Un Natale con tetto sulla testa” : “Sta per chiudersi uno degli anni piu’ difficili della storia del nostro territorio martoriato dal sisma. E’ motivo di orgoglio sapere che le famiglie di Pieve Torina trascorreranno le festivita’ natalizie con un tetto sopra la testa, seppure il nostro primo obiettivo resta quello di rientrare nelle abitazioni oggi distrutte”. Cosi’ il sindaco Alessandro Gentilucci nel suo saluto ai cittadini. “E’ ...

Terremoto - il sindaco di San Severino : “La comunità sta reagendo bene” : “Gli eventi dell’ultimo anno ci hanno travolto ma non sono riusciti a piegarci. La nostra comunita’ sta reagendo bene. So che non e’ facile, so che occorre portare pazienza, ma sono certa che sapremo uscire da questo momento di difficolta’. Servono unione e condivisione, dobbiamo aiutarci l’uno l’altro e imparare ad ascoltare ogni giorno chi ci sta vicino“. Lo ha detto il sindaco di San Severino ...

Terremoto - il sindaco di Amatrice : Natale diverso dall’anno scorso - ma ci sono ancora problemi : “Noi abbiamo avuto un grande Babbo Natale, che è quello del cuore degli italiani dai quali è venuta una solidarietà immensa. Noi siamo vivi grazie a questo“: lo ha dichiarato il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi a RaiNews24. “Quanto alle casette ci sono delle situazioni spiacevoli. Quando non c’è un unico interlocutore come sempre c’è uno scarico di responsabilità. Oggi è necessaria una verifica per intervenire ...

Terremoto - il sindaco di Amatrice : “Buon Natale a quelli che non mollano mai!” : “Buon Natale a quelli come noi che non mollano mai!“: queste le parole del sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, pubblicate in un post su Facebook. “Quello che vorrei per Natale è che ognuno di voi possa realizzare i propri sogni. I propri desideri. Che ognuno di voi possa avere ciò che merita. Quello per cui, magari, ogni mattina si alza presto facendo dei sacrifici. E di sacrifici nell’ultimo anno ne ho visti tanti“. ...

Terremoto - il sindaco di San Severino : “Entro fine anno le chiavi delle Sae” : “Entro la fine dell’anno consegneremo le chiavi delle Sae, la cui installazione nel rione San Michele e’ ormai in fase di completamento”. Lo ha detto il sindaco di San Severino Marche Rosa Piermattei durante un sopralluogo nelle aree che accoglieranno 103 casette, e altrettante famiglie terremotate, al quale hanno preso parte anche il presidente delle Regione Marche e vice commissario per la ricostruzione Luca Ceriscioli, ...

Terremoto Amatrice - il sindaco Pirozzi : “Noi colpiti di nuovo - ma non molliamo” : “La scossa di magnitudo 4.2 di ieri sera ci ha preoccupato, ho chiamato subito l’Ingv, e da stamattina sono sul campo per i sopralluoghi e per avere un quadro completo della situazione. Siamo stati colpiti di nuovo, ma continuiamo a non mollare, la comunita’ di Amatrice sta dando prova di grande coesione e di amore per la propria terra. Grazie per i vostri gesti di sostegno“: lo ha scritto sul suo profilo Facebook il ...

Terremoto M 4.0 in Centro Italia - il sindaco di Accumoli : “Questi fenomeni riportano alla mente i tragici eventi dello scorso anno” : “Non dobbiamo creare allarmismo, sono scosse che sicuramente turbano la tranquillita’ dei cittadini, ma adesso le sistemazioni e gli alloggi sono sicuri. Vorremmo tutti dimenticare ma purtroppo questi fenomeni, seppur lievi, riportano alla mente i tragici eventi dello scorso anno“: lo ha dichiarato il sindaco di Accumoli, Stefano Petrucci, in riferimento alla nuova forte scossa di Terremoto registrata nella notte nel reatino, ...

Terremoto M 4.0 in Centro Italia - il sindaco di Cittareale : tanta paura ma anche tanta voglia di ricominciare : “Abbiamo avuto tanta paura, perché la scossa è stata percepita distintamente. Purtroppo anche i sismologi hanno spiegato che ci sarebbero state delle repliche. Occorre essere preparati a questi eventi e nello stesso tempo continuare a riprendere la vita nei nostri Comuni. La paura si può sconfiggere anche con la determinazione e la voglia di ricominciare“: queste le parole del sindaco di Cittareale (Rieti), Francesco Nelli, in ...

Terremoto M 4.0 in Centro Italia - il sindaco di Amatrice : “Non ci sono danni perché non c’è più nulla da distruggere” : “Al momento non si registrano danni, anche perche’ non c’e’ piu’ nulla da distruggere. E’ inevitabile che una scossa cosi’ forte, la piu’ forte dal 18 gennaio scorso, riporta in superficie quella paura che si cerca in ogni modo, giorno per giorno, di dimenticare“: lo ha dichiarato il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, in riferimento al Terremoto magnitudo 4 verificatosi nella notte con ...

Terremoto M 4.0 in Centro Italia - il sindaco di Arquata : “Quando stiamo per dimenticarci arriva un’altra scossa” : “Quando stiamo per dimenticarci arriva un’altra scossa. Quando ci organizziamo si ricomincia da capo“: queste le parole del sindaco di Arquata del Tronto Aleandro Petrucci in riferimento alla scossa di Terremoto magnitudo 4 della notte scorsa. “Noi sotto a 4 di magnitudo siamo abituati, ma a 4…“. “L’abbiamo sentita. Molti si sono svegliati. Nelle casette la gente e’ tranquilla, ma chi ...

Terremoto - ad Amatrice scossa di magnitudo 4.2 avvertita anche a Roma. Il sindaco Pirozzi : 'Quella paura che riaffiora a ogni scossa' : Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata 34 minuti dopo la mezzanotte vicino ad Amatrice, nel reatino, dove è stata avvertita anche nel capoluogo così come in numerosi comuni di ...

Terremoto Amatrice - il sindaco : eternamente grati all’esercito italiano : “Avevamo chiesto l’intervento del nostro grande Esercito (a cui saremo eternamente grati per quello che hanno fatto per noi). Era il 26 giugno. Dopo incontri e colloqui fino al 13 agosto, oggi sono iniziate le operazioni di rimozione delle macerie in area P.G. Minozzi. Grazie Esercito italiano. Siamo stati più forti della burocrazia e della mancanza di sensibilità. #eternamentegrati“: lo ha scritto in un post su Facebook il ...

Terremoto - il sindaco Norcia : accelerare sulle strade - “devono essere percorribili a primavera” : “I tempi che ci prospetta Anas per il ripristino della viabilita’ con il fronte marchigiano non sono compatibili con la realta’, non e’ pensabile che si possano riaprire le strade tra 10-12 mesi, devono essere percorribili a primavera“: lo ha dichiarato all’ANSA il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno. “A gennaio saranno terminati i lavori alla galleria San Benedetto sulla statale 685 Tre Valli ma ci ...