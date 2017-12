TAR Napoli | attribuzione ore di sostegno negate agli alunni diversamente abili

Napoli. Tre extracomuniTARi rapinano telefonino a ragazza - lei reagisce : arrestati : Gli agenti del Reparto Prevenzione e Crimine, nella serata di ieri, 22 dicembre, hanno arrestato Alpha Jallow, 23 enne senegalese, Muhamad Jafunch e Sedia Jabbie, 23enni gambiani, perché responsabili, ...

Napoli - Sarri : "Juve-Roma? Meglio sTARe con mia mamma. Brava Samp" : "Una partita ricca di episodi non favorevoli, come la splendida punizione in avvio, il rosso a Mario Rui e il calcio di rigore contro. Il ritmo di entrambe nel primo tempo è stato folle, poi siamo ...

Calciomercato - Napoli : obiettivo Younes. Ecco chi è il talento dell'Ajak che può divenTARe il vice Insigne : Riflettori sul mercato accesi ormai da tempo, in casa Napoli " nonostante le due gare di campionato ancora da disputare prima dell'inizio del nuovo anno " si pensa già ai rinforzi da regalare a ...

Napoli - De Laurentiis : “Non compro giocatori per farli sTARe in panchina” : Napoli, De Laurentiis: “Non compro giocatori per farli stare in panchina” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli, DE Laurentiis: “NON compro giocatori PER farli stare IN PANCHINA” – Presente alla presentazione della mostra “Il Napoli nel mito- storie, campioni e trofei mai visti”, il presidente del Napoli Aurelio De ...

Balotelli a 360° : “Amo il Milan - mi è stato impedito di saluTARe….” - poi attacca Ventura e svela un retroscena sul Napoli : Mario Balotelli è rinato al Nizza. ‘SuperMario’, dopo l’ottima passata stagione, si sta riconfermando con già 10 goal in 13 presenze. Intervistato in esclusiva da ‘Sky Sport’, l’attaccante ha toccato diversi argomenti a cominciare dal Milan: “Amo il Milan ma sono sincero: sta vivendo una situazione complicata. Non vorrei mai andare dal Milan e sentir la gente pensare che sono io la causa dei mali, non ...

Balotelli : 'Amo il Milan - volevo saluTARe ma mi è stato impedito. Ventura? Ha trovato scuse. Napoli? DeLa non vuole' : Intervistato da Sky Sport , l'ex rossonero ha spiegato: 'Amo il Milan ma sono sincero: sta vivendo una situazione complicata. Non vorrei mai andare dal Milan e sentir la gente pensare che sono io la causa dei mali, non ...

Calcio - Coppa Italia 2017-2018 : Atalanta ai quarti contro il Napoli! Il Sassuolo si sveglia TARdi : Sarà l’Atalanta a sfidare il Napoli nei quarti di finale di Coppa Italia. I nerazzurri sconfiggono per 2-1 il Sassuolo. Doppio vantaggio nel primo tempo firmato da Cornelius e Toloi, ma è proprio un autogol del difensore brasiliano a riaprire i giochi nel quarto d’ora finale. I cambi di Gasperini cambiano il Sassuolo, ma gli emiliani si svegliano troppo tardi e alla fine a far festa è la squadra di casa. Dopo un inizio a ritmi molto ...

Ieri summit Giuntoli-procuratore per porTARe Ciciretti al Napoli : Arrivano ancora altre conferme riguardo la possibilità da parte del Napoli di ingaggiare Amato Ciciretti. Il 23enne attaccante esterno del Benevento è in scadenza di contratto a giugno 2018 con la società sannita e secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ ci sarebbe stato un incontro a Castel Volturno tra la dirigenza […] L'articolo Ieri summit Giuntoli-procuratore per portare Ciciretti ...

Biglietti Napoli-Lipsia (15 febbraio) : come acquisTARe i tickets per l’andata dei sedicesimi di finale Europa League : Il Napoli ricomincerà la propria avventura continentale dall’Europa League 2018: giovedì 15 febbraio gli azzurri scenderanno in campo al San Paolo per affrontare il Lipsia nell’andata dei sedicesimi di finale. Si preannuncia una partita davvero molto complicata per gli uomini di Sarri che non dovranno sottovalutare la formazione tedesca, anch’ella retrocessa dalla Champions League proprio come i partenopei. Sarà uno scontro ...

L’ultima trovata dei narcos per trasporTARe droga in auto : la scoperta a Napoli : Per spalancare il nascondiglio della droga non servivano chiavi o un po’ di forza, no. Il sistema era ben più sofisticato, creato ad hoc nell’abitacolo di un’auto. Bisognava inserire le chiavi nel blocchetto di accensione della macchina, girarle, accendere le luci e inserire la retromarcia, poi con un telecomando si azionavano due motorini elettrici che, svitando delle viti saldate ai finti pavimenti della vettura, ...

Ljajic - l’agente lavora per porTARlo al Napoli : Come spesso accade in occasione di un match, anche per Torino-Napoli di quest’oggi sono sorte delle voci inerenti il mercato che potrebbero interessare entrambe le compagini. Protagonista dei rumors è Adem Ljajic, che nella partita odierna dovrebbe essere sopravanzato da Alex Berenguer nella formazione titolare dei granata. Il 26enne trequartista serbo sta rivestendo un ruolo […] L'articolo Ljajic, l’agente lavora per portarlo ...

Torino - giallo-Barreca : potrebbe salTARe il Napoli : In casa Torino, in vista della gara odierna contro il Napoli, si è venuto a creare un mini caso legato al terzino sinistro Barreca. Il calciatore è infatti in dubbio per la gara di quest’oggi a causa di un colpo accusato ieri nella rifinitura. Barreca è stato regolarmente convocato da Mihajlovic ed effettuerà un test per valutare le sue condizioni in vista del complicato impegno pomeridiano che lo vedrà opposto a Callejon. Molinaro si ...