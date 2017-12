SwitchNintendo elimina il gioco nascosto del NES dopo l’aggiornamento a 4 0 0

Leggi la notizia su gamesandconsoles

(Di lunedì 25 dicembre 2017) Finora ogni Nintendo switch nascondeva unNES di Golf nel sistema. È stato rimosso nell’ultimo aggiornamento, 4.0.0.Sebbene la sua inclusione non sia mai stata spiegata ufficialmente, tutto indica che è stato un tributo a Satoru Iwata , il quarto presidente di Nintendo morto nel 2015. Infatti, per sbloccarlo,bisognava impostare la data della console all’11 luglio, giorno della morte di Iwata,insieme a una combo con il movimento delle mani tramite Joy-Con.Secondo Destructoid potrebbe essere stato un Omamori , una sorta di portafortuna per il lancio della console. L'articoloildel NESl’aggiornamento a 4.0.0 proviene da GamesandConsoles.