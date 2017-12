Svizzera | 3 valanghe sulle Alpi | morti 3 escursionisti 

: RT @MediasetTgcom24: Svizzera, tre valanghe sulle Alpi: morti tre escursionisti #svizzera - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Svizzera, tre valanghe sulle Alpi: morti tre escursionisti #svizzera - IlMondoDiAllie : RT @MediasetTgcom24: Svizzera, tre valanghe sulle Alpi: morti tre escursionisti #svizzera - emanuelecarioti : RT @MediasetTgcom24: Svizzera, tre valanghe sulle Alpi: morti tre escursionisti #svizzera - RealTimeNews__ : RT @MediasetTgcom24: Svizzera, tre valanghe sulle Alpi: morti tre escursionisti #svizzera -

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 25 dicembre 2017) Tre persone sono mortesvizzere in incidenti separati determinati da. Lo riferisce la polizia. Il primo incidente ha coinvolto un uomo che stava sciando vicino al monte Hofathorn, nel cantone meridionale di Wallis, che è morto dopo essere stato trascinato da una valanga stamattina; il 39enne, originario della regione di Wallis, è stato recuperato dagli amici. Il secondo incidente ha riguardato invece un turista francese 31enne, che aveva provato a scalare da solo a montagna Glattwang sabato pomeriggio dopo avere sciato con la fidanzata: la polizia di Graubunden, nell’ovest della, ha annunciato che è stato trovato morto in un burrone; secondo la ricostruzione della polizia, in discesa ha provocato una valanga, che lo ha trascinato giù per oltre un chilometro su un terreno roccioso. Il terzo incidente, invece, ha riguardato tre escursionisti, ...