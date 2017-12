Strangola la sorella in casa | poi chiama il 118 | ' L' ho uccisa'

Reggio Emilia. Franco Govi Strangola la sorella Franca poi tenta il suicidio : Dramma di Natale a Canali dove Franco Govi ha ucciso la sorella Franca di 61 anni strangola ndola in casa. L’omicidio è avvenuto nella frazione di Reggio Emilia a seguito dell’ennesima lite. Il settantenne dopo il delitto ha allertato le forze dell’ordine. Nel frattempo…Continua a leggere →

Reggio Emilia - litiga con la sorella e la Strangola in casa - poi chiama il 118 : 'L'ho uccisa' : Un uomo di 70 anni, Franco Govi, ha confessato in una telefonata al 118, che ha avvisato la polizia, di aver ucciso la sorella Franca, 61 anni, strangolandola in casa a Canali, frazione di Reggio ...