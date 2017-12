Stilista impiccata a Milano : non è suicidio - la Procura indaga per omicidio : Punto e a capo, ripartono le indagini sulla morte della Stilista 37enne Carlotta Benusiglio, trovata impiccata con una sciarpa, ad un albero di un parchetto in piazza Napoli a Milano, il 31 maggio 2016. Nelle mire del Pubblico Ministero Gianfranco Gallo c'è il fidanzato di Carlotta, Marco Venturi, 41 anni che ora è indagato per omicidio volontario aggravato, dopo esserlo stato per istigazione al suicidio. Eppure dopo sei mesi di indagini, la ...

Carlotta Benusiglio/ Stilista impiccata a Milano : il fidanzato Marco Venturi indagato per omicidio : Carlotta Benusiglio: il fidanzato della Stilista impiccata a Milano, Marco Venturi, è indagato per omicidio. Cambia il capo di imputazione. Disposta nuova autopsia: cadavere sarà riesumato(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 13:31:00 GMT)

