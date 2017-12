Spalletti | Sarà un periodo importante per l' Inter

Inter - Spalletti : 'Mercato? Non ci saranno budget importanti' : 'Non ci saranno budget importanti da gestire. Si sta attenti a fare al meglio la nostra professione. Tirare fuori il massimo possibile, consapevoli che abbiamo la forza per arrivare dove dobbiamo': lo ...

Juve-Inter - Spalletti : "Non sarà un esame - sappiamo già chi siamo". : Probabilmente nessuno in casa Inter, neanche il più ottimista tra i tifosi nerazzurri, si sarebbe immaginato di presentarsi da capolista alla sfida contro la Juventus del 9 di dicembre. La partenza dei nerazzurri ha stupito un po' tutti perché sono decisamente riusciti a bruciare le tappe sotto le cure di Spalletti, che ha anche rigenerato giocatori ampiamente bocciati da tifosi e critica. I nerazzurri sono primi, hanno la migliore difesa del ...

Inter - Spalletti : "La sfida con la Juve sarà imprevedibilissima" : L'Inter vince contro il Chievo 5-0, sorpassa Napoli e Juventus, e svetta al primo posto in classifica: obiettivo raggiunto grazie alla tripletta di Perisic, e ai gol di Icardi e Skriniar. Di essere ...

Inter - Spalletti alza la guardia : 'Con la Juventus sarà dura' : 'Juventus-Inter partita Scudetto? No, non sono per niente d'accordo con questa definizione - commenta il tecnico toscano ai microfoni di 'Serie A Live' in onda su Premium Sport -. Per noi sarà ...

Inter in vetta - Spalletti : 'Il primo posto è di tutti. Juve? Non sarà sfida-Scudetto' : L'Inter vola in testa alla classifica di Serie A: lo fa con un 5-0 più che agevole rifilato al Chievo Verona. Tripletta di Perisic, gol di Icardi e Skriniar: i nerazzurri regalano spettacolo e ...

Inter - Spalletti : "Juventus? Non sarà una partita scudetto" : ANSA "nessuna frecciata" - Il tecnico toscano torna poi sulle querelle a distanza con Maurizio Sarri, che aveva definito la stagione dell'Inter 'un altro sport' al netto dell'unico impegno stagionale ...

Ausilio : 'Spalletti il tesoro dell'Inter. Vidal? No - sarà un mercato sostenibile' : Non troverete un'intervista in cui non difenda qualcuno dei suoi giocatori: per lui sono veramente i migliori al mondo, tant'è che non vuole assolutamente che venga venduto nessuno a gennaio. Con ...