Spalletti | ' Inter | ora vinciamole tutte'

Inter - Spalletti avvisa : 'Ora avversari di valore - ma vogliamo vincerle tutte' : Il derby di Coppa Italia con il Milan, poi Lazio, Fiorentina e Roma. Inizia un tour de force per l' Inter, analizzato dal tecnico Luciano Spalletti a Premium Sport : 'Può essere un periodo importante per noi, chiaramente queste avversarie hanno un valore alto ma bisogna vincere tutte le partite e tutte possono creare difficoltà'.

Calciomercato Inter : il dubbio di Spalletti riguarda due giocatori da acquistare : Dopo le due sconfitte consecutive in Serie A, l'Inter sembra buttarsi sul Calciomercato con l'obiettivo di arricchire la rosa e soprattutto dare a Spalletti delle riserve all'altezza dei titolari. Il flop di risultati dovuto al pareggio contro lo Juventus, alla sconfitta in casa contro l'Udinese e quella esterna contro il Sassuolo dimostrano come l'Inter, quando deve giocare più partite durante la settimana, ha ovviamente problemi a raggiungere ...

Shock Inter : arriva il bollettino medico su D’Ambrosio e Miranda - adesso sono guai per Spalletti : “Questa mattina Danilo D’Ambrosio e Joao Miranda si sono sottoposti a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, dopo essere stati anzitempo sostituiti nella gara di ieri di pomeriggio contro il Sassuolo. Per il difensore italiano lesione di primo grado al legamento collaterale mediale della gamba sinistra, per il difensore brasiliano lesione di primo grado al soleo della gamba destra. Da domani ...

VIDEO/ Sassuolo Inter (1-0) : Spalletti fiducioso. Highlights e gol della partita (Serie A 18giornata) : VIDEO Sassuolo Inter (1-0): gli Highlights e i gol della partita che si è giocata sabato 23 dicembre per la 18giornata del campionato di Serie A.

Calciomercato Inter/ News - le parole di Luciano Spalletti sul mercato di gennaio (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: al termine della gara giocata contro il Sassuolo, mister Spalletti ha detto la sua sulle trattative di gennaio.(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 03:58:00 GMT)

Milan e Inter - crisi di Natale. Ecco i problemi di Gattuso e Spalletti : Inter e Milan in crisi prima di Natale. Non le stesse difficoltà e nemmeno la stessa classifica , ma le sconfitte contro Sassuolo e Atalanta confermano il momento difficile di Spalletti e Gattuso con ...

Inter - le parole di Spalletti sono ancor peggio della prestazione! : Fare 150 cross, non vuol dire giocar bene. Quest’oggi l’Inter ha mostrato in casa del Sassuolo tutti i suoi limiti. Una squadra che è parsa lenta, a volte svogliata. Una squadra che si è accontentata di arrivare sulla destra e buttare palle in mezzo senza particolare costrutto. Un Brozovic pessimo, un Icardi a tratti inutile e in altre occasioni deleterio, come nel caso del penalty. Il tabellino dice seconda gara persa ...

Sassuolo-Inter - Iachini : “Vittoria meritata”. Spalletti : “Dobbiamo essere più smaliziati” : Sassuolo-Inter, Iachini: “Vittoria meritata”. Spalletti: “Dobbiamo essere più smaliziati” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Sassuolo-Inter, Iachini – L’Inter capitola di fronte al Sassuolo nella partita giocata al ‘Mapei Stadium’. I neroverdi hanno infatti battuto i nerazzurri grazie alla rete di Falcinelli nel ...

Inter - Spalletti : "Pagato per alcuni dettagli - ma sono soddisfatto" : Seconda sconfitta di fila in campionato per l'Inter che cade in casa del Sassuolo a una settimana dal k.o. Interno con l'Udinese. E Luciano Spalletti non nasconde la delusione: "Ho sempre detto che ...