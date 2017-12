Sophia Bush e Hilarie Burton esultano per il licenziamento di Mark Schwahn da The Royals

Sophia Bush ha lasciato Chicago PD per Jason Beghe? “Mi sentivo come in un edificio in fiamme” : Sophia Bush ha lasciato Chicago PD per Jason Beghe? Ormai ce lo chiediamo da settimane, da quando abbiamo scoperto che proprio l'attore è stato accusato di comportamento inappropriato sul set da parte di colleghe e membri dello staff. Le due cose sembrano ormai collegate ma Sophia Bush continua a tenere per sé il vero motivo della sua decisione ma in un'intervista a refinery29.com a pensato bene di chiarire alcune cose. Forte e sicura di sé ...

Jason Beghe di Chicago PD sotto accusa : Sophia Bush in fuga per molestie e comportamenti inappropriati? : Si torna a parlare di molestie sessuali e comportamenti inappropriati e questa volta è Jason Beghe di Chicago PD a finire sotto accusa. L'attore che per cinque anni è entrato nelle nostre case vestendo i rassicuranti panni di Hank Voight ha qualcosa da nascondere e di cui scusarsi. Le accuse che stanno mettendo a soqquadro il mondo del cinema e della tv, sono giunte fino all'universo di Dick Wolf e potrebbero spiegare la fuga di Sophia Bush ...

Mark Schwahn di One Tree Hill accusato di molestie : Sophia Bush e le altre contro il creatore della serie : Mark Schwahn di One Tree Hill si aggiunge alla lista di uomini potenti accusati di molestie sessuali nello show business: la denuncia arriva dalla sceneggiatrice Audrey Wauchope, che in una serie di tweet, ha raccontato la sua esperienza traumatica mentre lavorava al fianco del papà della serie tv. Sophia Bush, ex stella di One Tree Hill, che di recente ha lasciato il cast di Chicago P.D., si è unita alle sue colleghe di set Hilarie Burton e ...