Sono rimasto solo e triste | i trionfi e le cadute di Vittorio Cecchi Gori

Koulibaly crede nello Scudetto : 'Sono rimasto a Napoli per fare la storia' : ... non solo Ciciretti, c'è anche Darmian tra gli obiettivi Coppa Italia, Napoli-Udinese 1-0: decide Insigne, ora i quarti di finale (Video Gol) Dove vedere Napoli-Udinese in diretta TV e streaming ...

Koulibaly parole da vero leader : 'Sono rimasto a Napoli per fare la storia' : ... non solo Ciciretti, c'è anche Darmian tra gli obiettivi Coppa Italia, Napoli-Udinese 1-0: decide Insigne, ora i quarti di finale (Video Gol) Dove vedere Napoli-Udinese in diretta TV e streaming ...

Koulibaly : 'Sono rimasto per fare la storia. La Juve non è l'unica favorita. Higuain letale - ma anche Kalinic...' : L'Italia è una nazionale che dovrebbe essere alla Coppa Mondo. Vedendo il livello del calcio italiano mi sorprende che non si siano qualificati. Ma penso che ora debbano ripartire. Vedo Lorenzo e ...

Napoli - Callejon : "Voglio lo scudetto". Mertens : "Sono rimasto per vincere" : Gli attaccanti di Sarri lanciano la carica e il belga non si nasconde: "Al Tricolore ci crediamo e daremo tutto"

Vittorio Cecchi Gori dopo tanti anni Sono rimasto solo : L’ex produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori, è stato ospite di Eleonora Daniele nel salotto di “Storie Italiane” su Rai 1. Nell’intervista racconta i passaggi fondamentali della sua vita, fra gioie e dolori, a partire dalla relazione avuta con Valeria Marini negli anni della sua crisi e dei guai giudiziari: “Nei momenti difficili che capitano nella vita, la compagna diventa essenziale e diventa quella che ti può sostenere e ...

Vittorio Cecchi Gori : "Sono rimasto solo" : Infine si lascia andare ad una considerazione sul successo e di come possa cambiare le vite di chi lavora nel mondo dello spettacolo: 'Il successo ti fa diventare antipatico, troppo successo non è ...

Vittorio Cecchi Gori : Sono rimasto solo : Vittorio Cecchi Gori da tempo è lontano dai riflettori. Tra i più grandi produttori del cinema italiano ed ex patron della Fiorentina di Batistuta, adesso vive lontano dai flash e in un'intervista a Storie italiane ha deciso di raccontarsi. Cecchi Gori parla della sua vita privata e di quella solitudiune che lo accompagna negli ultimi tempi: "Sono rimasto solo. Ho fatto sempre una vita alla grande, però non è vera la ...

Lo sfogo di Vittorio Cecchi Gori : "Non c'è più nessuno. Dopo anni - Sono rimasto solo" : "A dire la verità, sono rimasto solo". Questo lo sfogo inaspettato di Vittorio Cecchi Gori, ospite oggi di Eleonora Daniele a Storie Vere...

Addio a Lenzi - il regista amato da Tarantino che inventò Er monnezza : 'Macché fascista. Io ero e Sono rimasto anarchico' : Lenzi non può che non affrontare anche quell'avventura e gira Il paese del sesso selvaggio (1972) che avrà una risposta nel film di Ruggero Deodato Ultimo mondo cannibale (1977), al quale a sua volta ...

È morto Umberto Lenzi. Il regista amato da Tarantino che inventò Er monnezza : "Macché fascista. Io ero e Sono rimasto anarchico" : E' morto il regista Umberto Lenzi, protagonista della stagione dei cosiddetti poliziotteschi italiani. Aveva 86 anni. Dalla casa di riposo Villa Verde era stato ricoverato all'ospedale Grassi di Ostia dove è deceduto. Lo conferma la struttura sanitaria dove era ospite da tempo. Nato a Massa Marittima il 6 agosto 1931, fra le sue opere più note Milano odia: la polizia non può sparare, Roma a mano armata e Napoli violenta.Da ...

'Io - Loris Bertocco - Sono rimasto solo con la mia malattia scelgo la morte e vi lascio l'amore' : sono Loris, vi chiedo la possibilità di accompagnarmi in questo percorso e vi racconto la mia storia. sono nato a Dolo il 17 giugno del 1958 e nel 1977 frequentavo l'Istituto Tecnico. Il 30 marzo 1977 ...