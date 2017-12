Smog | polveri sottili | allarme arancio a Venezia

India - nuova arma contro lo Smog : un cannone ad acqua abbatterà le polveri sottili : ... secondo cui il mezzo rappresenta una distrazione dalle cause che sono alla base del pesante inquinamento di nuova Delhi, tra le città con l'aria più irrespirabile al mondo.

Smog Milano : livelli di polveri sottili PM10 sotto il valore limite : A Milano e nell’area metropolitana i livelli di particelle sottili PM10 sono al di sotto del valore soglia di 50 microgrammi al metrocubo. Le centraline Arpa ieri hanno rilevato concentrazioni di polveri sottili per 47 microgrammi al metrocubo in via Pascal, 51 microgrammi in via Senato (lieve sforamento) e 49 al Verziere. L'articolo Smog Milano: livelli di polveri sottili PM10 sotto il valore limite sembra essere il primo su Meteo Web.

Smog Prato : superato il limite di polveri sottili - riscaldamento ridotto di 2 ore al giorno : A Prato il riscaldamento domestico dovrà essere limitato da 12 a 10 ore giornaliere e sarà vietata la circolazione di veicoli diesel Euro 2 e Euro 3 nella Ztc: ciò a partire dalla mezzanotte di oggi fino alla mezzanotte di giovedì 7 dicembre, secondo quanto stabilito dall’ordinanza emessa oggi dal Comune di Prato a causa del superamento del valore limite del parametro delle polveri sottili PM10. Negli ultimi 7 giorni sono stati rilevati 7 ...

Smog Torino : calano le polveri sottili - revocato da domani il blocco della circolazione fino a euro 5 : A Torino è revocato da domani il blocco alla circolazione dei veicoli diesel fino a euro 5 scattato due giorni fa a seguito degli alti livelli di polveri sottili nell’aria. Il vento ha ripulito l’aria e negli ultimi due giorni le rilevazioni di Arpa hanno evidenziato una concentrazione di pm10 inferiore al limite di 50µg/m³: rimarranno quindi attive solamente le limitazioni permanenti, fermi di conseguenza gli euro 0, 1 e 2 diesel ed ...

Smog - polveri sottili da 5 giorni oltre i limiti : CREMONA - Mercoledì 22 novembre, per il quinto giorno consecutivo, il valore del Pm10, in città come a livello provinciale, è risultato al di sopra della media di 50 microgrammi al metro cubo. In ...

Smog Torino : polveri sottili da 6 giorni oltre i limiti - a rischio i veicoli Euro 5 : Scattato a Torino il blocco del traffico fino ai veicoli diesel Euro 4 compresi: nel caso in cui la situazione meteo rimanga la stessa, è possibile nei prossimi giorni l’estensione anche agli Euro 5. Nel capoluogo piemontese la concentrazione di polveri sottili PM10 è superiore al limite consentito da 6 giorni. Le centraline di Arpa Piemonte ieri hanno registrato 86 microgrammi e almeno per i prossimi tre giorni è previsto che il valore ...

Smog - polveri sottili sopra i limiti a Milano : da domani 21 novembre blocco delle auto inquinanti : Le centraline di Arpa Lombardia hanno registrato per il quarto giorno consecutivo il superamento del limite dei 50 microgrammi per metro cubo delle polveri sottili PM10 nell’area metropolitana di Milano. Di conseguenza domani, martedì 21 novembre, scatteranno le misure temporanee per il blocco della circolazione delle auto più inquinanti, come previsto nell’accordo di programma del bacino padano adottato da Regione Lombardia con ...

Smog India : inquinamento a livelli drammatici - polveri sottili 27 volte superiori alla norma : allarme inquinamento in India: a New Delhi ha raggiunto oggi livelli drammatici, i livelli di polveri sottili raggiungono quota 676, oltre 27 volte superiore alla soglia di sicurezza indicata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Tutte le misure adottate finora dalle autorità non hanno prodotto gli effetti sperati. Alcuni ospedali della capitale Indiana hanno registrato un incremento triplo dei pazienti ricoverati per disturbi alle ...

Lo Smog assedia il nord dell'India ed il Pakistan : polveri sottili alle stelle : ... in Pakistan, è provocata dal mix di incendi in agricoltura e dall'inquinamento atmosferico urbano, in questa regione tra le più popolate al mondo. L'assenza di vento combinata con il freddo e l'...

Smog Torino : la pioggia fa calare le polveri sottili PM10 - ma resta il blocco auto : A Torino la pioggia ha provocato un calo delle polveri sottili PM10, tornate sotto i limiti di legge, anche se resta in vigore il blocco del traffico: fino alle 19 sono fermi i veicoli diesel fino all’Euro 4. Le precipitazioni nel fine settimana hanno fatto crollare i livelli del PM10, passato da 118 mcg/mq di sabato a 46 mcg/mq di ieri. Oggi l’Arpa pubblicherà il nuovo bollettino con le previsioni sul livello di polveri sottili ...

Le polveri avvolgono Torino - le tracce dello Smog sulle automobili : Nel cielo di Torino c'è una quantità di polveri sottili che continua a superare, da giorni, i limiti di legge. Come se non bastasse, dall'inizio della settimana 2 mila ettari di terreno sono andati in ...

Smog : De Corato - estensione blocchi a Milano aumenta valore polveri : Milano, 28 ott. (AdnKronos) - Il presidente della Commissione Ambiente in Comune a Milano Carlo "Monguzzi e tutti i talebani rosso arancioni continueranno a chiedere lo stop di ogni mezzo possibile, senza rassegnarsi al fatto che ogni volta che esso viene esteso, il valore delle polveri aumenta". Co

Incendi in Piemonte - fumo e polveri su Torino : Smog alle stelle : I fumi degli Incendi che da giorni devastano le vallate alpine Piemontesi hanno invaso la città di Torino, dove i livelli di Pm10 sono schizzati alle stelle. La caligine, molto densa di carbonio e ...

Smog - revocati i divieti a Milano e in tutta la Lombardia : ma le polveri sono già in risalita : Da domani i diesel più inquinanti potranno tornare a circolare. I livelli degli inquinanti sotto i limiti di guardia, ma le previsioni non sono buone