Smog Milano | dal 26 dicembre blocco delle auto

Lotta allo Smog : “Milano sta facendo la propria parte - che la regione faccia la sua” : Contro lo smog “Milano sta facendo la propria parte, chiediamo che anche la regione di Maroni faccia la sua, mettendo finalmente a disposizione dei cittadini i due milioni avuti dal Governo per dare ai cittadini che cambiano l’auto inquinante, ma ancora niente. E poi che Maroni incominci a cambiare le caldaie ancora a gasolio nelle case Aler“: questo il post sulla pagina Facebook dell’assessore alla Mobilità e Ambiente ...

"Con i dati Arpa di ieri siamo a 4 giorni consecutivi di superamento dei limiti di Pm10 e anche l'NOx è alto. Lunedì probabilmente scatteranno le misure di primo livello con blocco euro 3 e euro 4 diesel in città a partire dal 26 dicembre": lo rende noto l'assessore alla Mobilità di Milano Marco Granelli sulla sua pagina Facebook.

Smog : livelli di PM10 alti più del doppio a Milano e Lombardia : Restano alti e superano il doppio del valore soglia di 50 microgrammi al metrocubo i livelli di PM10 a Milano e in Lombardia. Ieri le centraline Arpa hanno rilevato concentrazioni di polveri sottili per 96 microgrammi al metrocubo in via Pascal, 110 in via Senato, 99 al Verziere. In area metropolitana sono stati registrati 114 microgrammi al metrocubo a Limito di Pioltello, 98 a Magenta. In Lombardia i valori più alti sono in provincia di Monza ...

A Milano i livelli di particelle sottili PM10 sono sopra la soglia di guardia (50 mg/mc) e in aumento: ieri le centraline Arpa hanno registrato concentrazioni pari a 98 mg/mc a Città Studi, 103 in via Senato, 90 al Verziere.

A Milano i livelli di PM10 rimangono ancora sopra la soglia di guardia (50 mg/mc): ieri le centraline Arpa hanno registrato concentrazioni pari a 78 mg/mc a Città Studi, 86 in via Senato, 78 al Verziere. Nella città metropolitana, 92 mg/mc a Limito di Pioltello.

Concentrazioni di polveri sottili in aumento a Milano: i livelli di PM10 registrati ieri dall'Arpa rilevano il superamento della soglia di guardia (50 mg/mc) a Città Studi (59 mg/mc), in via Senato (65), al Verziere (62).

Milano : apre il primo Centro Servizi ENEA della Lombardia su efficienza energetica e tecnologie antiSmog : Promuovere l’efficienza energetica nella riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico e privato, ridurre i consumi di combustibili fossili e le emissioni dannose per la salute e l’ambiente, migliorando la qualità dell’aria con tecnologie innovative e pratiche sostenibili. Questi alcuni dei Servizi offerti dal primo Centro di Consulenza energetica Integrata della Lombardia che l’ENEA, grazie ad un accordo con la Città metropolitana di ...

Concentrazioni di polveri sottili sopra la soglia di guardia (50 mg/mc) in città. Le centraline Arpa hanno rilevato ieri valori di PM10 pari a 58 mg/mc a Città Studi, 63 in via Senato, 57 al Verziere e 61 a Limito di Pioltello.

A Milano e nell'area metropolitana i livelli di particelle sottili PM10 sono al di sotto del valore soglia di 50 microgrammi al metrocubo. Le centraline Arpa ieri hanno rilevato concentrazioni di polveri sottili per 47 microgrammi al metrocubo in via Pascal, 51 microgrammi in via Senato (lieve sforamento) e 49 al Verziere.

In calo i livelli di PM10 a Milano e nell'area metropolitana: grazie al vento ieri le centraline Arpa hanno rilevato 11 microgrammi al metrocubo dell'inquinante in via Pascal e in via Senato, 15 microgrammi al Verziere, valori ben al di sotto della soglia di 50 microgrammi al metrocubo.

A Milano e nell'area metropolitana i livelli di particelle sottili PM10 restano sopra il valore limite di 50 microgrammi al metrocubo. Ieri le centraline Arpa hanno registrato concentrazioni di polveri sottili per 67 microgrammi in via Pascal, 71 microgrammi in via Senato e 63 al Verziere. Rilevati 72 microgrammi a Limito di Pioltello, 74 a Cassano d'Adda.

Smog Milano : dall’autunno 2018 stop alla circolazione dei diesel euro 3 : Nel corso della riunione di giunta il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e l’assessore ai Trasporti, Marco Granelli, hanno illustrato le future misure per combattere l’inquinamento atmosferico: nell’autunno 2018 sarà vietato l’ingresso in città ai veicoli diesel euro 3 ed entro il 2019 verranno posizionate 170 telecamere di controllo. Il divieto, nei giorni feriali dalle 8:30 alle 19:30, sara’ in vigore in un primo ...

A Milano si rilevano concentrazioni di polveri sottili sopra la soglia di guardia (50 mg/mc): ieri le centraline Arpa hanno rilevato valori di PM10 pari a 62 mg/mc a Città Studi, 61 in via Senato, 81 a Limito di Pioltello.

Smog - Greenpeace : "Troppi veleni vicino alle scuole torinesi. Peggio di Milano e Roma" : veleni alle stelle attorno alle scuole torinesi, tra zainetti e grembiulini in attesa della campanella . L'allarme arriva da Greenpeace, che ha monitorato non le generiche concentrazioni di Pm10 ma ...