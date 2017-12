Smog | da domani nuovo blocco diesel fino a Euro 4 a Pavia 

Smog - Bergamo : domani limitazioni a circolazione auto : domani martedi’ 26 dicembre scatteranno a Bergamo le limitazioni alla circolazione a causa dell’inquinamento. Lo riferisce il Comune, precisando che negli ultimi giorni i livelli di PM10 sono stati superiori ai limiti di legge (50 microgrammi per metro cubo): da domani quindi scattera’ lo stop anche ai veicoli diesel euro 3 e euro 4. Queste le limitazioni: stop alla circolazione delle auto euro 3 e 4 diesel dalle 8.30 alle ...

Smog Torino : domani stop alle auto diesel Euro 3 e Euro 4 : A Torino da domani le auto diesel fino ad Euro 4 non potranno circolare a causa del ritorno dei valori di PM10 sopra la soglia di attenzione per quattro giorni consecutivi: scatta così il livello ‘arancio’ previsto dal protocollo siglato dalle regioni e dalle citta’ della Pianura Padana. Da domani e fino al calo dei livelli di particelle sottili, sarà in vigore a Torino il blocco dei veicoli privati diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 e ...

Smog Milano : da domani riprende la circolazione dei diesel Euro 4 : La Regione Lombardia ha sospeso il blocco emergenziale e temporaneo per i veicoli più inquinanti, anche Euro 4 diesel, a partire da domani, venerdì 1 dicembre, a seguito di alcuni giorni consecutivi di limiti contenuti entro i 50 microgrammi per metro cubo delle polveri sottili Pm10 nell’area metropolitana di Milano. Resta attivo il provvedimento Area C che vieta in modo permanente l’ingresso ai veicoli diesel Euro 0, 1, 2, 3 ed Euro ...

Smog Torino : calano le polveri sottili - revocato da domani il blocco della circolazione fino a euro 5 : A Torino è revocato da domani il blocco alla circolazione dei veicoli diesel fino a euro 5 scattato due giorni fa a seguito degli alti livelli di polveri sottili nell’aria. Il vento ha ripulito l’aria e negli ultimi due giorni le rilevazioni di Arpa hanno evidenziato una concentrazione di pm10 inferiore al limite di 50µg/m³: rimarranno quindi attive solamente le limitazioni permanenti, fermi di conseguenza gli euro 0, 1 e 2 diesel ed ...

Smog Torino : domani il blocco si ferma ai diesel Euro 4 : A causa dei livelli di Smog, a Torino domani il fermo alla circolazione riguarderà ancora i diesel fino agli Euro 4. Previsto quindi il blocco dei veicoli privati diesel Euro 0,1,2,3,4 e benzina, gpl e metano Euro 0 dalle 8 alle 19 per le vetture adibite al trasporto persone e dalle 08:30 alle 15 e dalle 17 alle 19 per i veicoli adibiti al trasporto merci (gpl/metano possono circolare). L'articolo Smog Torino: domani il blocco si ferma ai diesel ...

Smog - il Campidoglio : “Domani limitazioni alla circolazione delle auto più inquinanti” : Prosegue anche domani, venerdì 24 novembre, dalle ore 7.30 alle ore 20.30, il blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti all’interno della “Fascia Verde” del Pgtu. Il provvedimento urgente si è reso necessario a causa del superamento delle soglie di sicurezza previste dalla Legge per l’inquinamento da polveri sottili. Il blocco nella “Fascia Verde” riguarderà ciclomotori e motoveicoli PRE-EURO 1 ed EURO 1 e autoveicoli ...

Nuovi picchi di Smog : domani blocco auto a Torino e Milano : Nuovi picchi di smog a Torino e Milano e nuovo blocco traffico per le auto più inquinanti dopo quattro giorni consecutivi di superamento dei limiti delle polveri sottili PM10, cioe’ 50 microgrammi per metro cubo. Il Comune di Torino ha ordinato per domani il divieto alla circolazione dei veicoli privati diesel Euro 0,1,2,3,4 e a benzina, gpl e metano Euro 0 il divieto dalle 8 alle 19, mentre per quelli adibiti al trasporto merci il blocco ...

Smog Milano - PM10 oltre i limiti : da domani martedì 21 nuovo blocco delle auto inquinanti : Nell’area metropolitana di Milano gli inquinanti PM10 hanno superato per il quarto giorno consecutivo il limite di 50 microgrammi per metro cubo. Per questo domani, martedì 21 novembre, scatteranno le misure temporanee per il blocco della circolazione delle auto più inquinanti, come previsto nell’accordo di programma del bacino padano adottato da Regione Lombardia con Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e Ministero dell’Ambiente ...

Smog - polveri sottili sopra i limiti a Milano : da domani 21 novembre blocco delle auto inquinanti : Le centraline di Arpa Lombardia hanno registrato per il quarto giorno consecutivo il superamento del limite dei 50 microgrammi per metro cubo delle polveri sottili PM10 nell’area metropolitana di Milano. Di conseguenza domani, martedì 21 novembre, scatteranno le misure temporanee per il blocco della circolazione delle auto più inquinanti, come previsto nell’accordo di programma del bacino padano adottato da Regione Lombardia con ...

Smog Torino : domani blocco dei Diesel Euro 4 : Dopo oltre quattro giorni consecutivi di superamento dei limiti previsti di PM10, scatta domani il blocco del traffico a Torino: stop quindi alla circolazione dei veicoli privati Diesel Euro 0,1,2,3,4 e benzina, gpl e metano Euro 0. Il divieto è valido dalle 8 alle 19 per i veicoli adibiti al trasporto persone; dalle 08:30 alle 14 e dalle 16 alle 19 per i veicoli adibiti al trasporto merci (salvoi veicoli gpl/metano che possono ...

Smog Lombardia : domani sospese le limitazioni per sciopero : “A causa dello sciopero del trasporto previsto, per la sola giornata di domani sono state revocate le limitazioni permanenti relative al traffico”. Lo riferisce in una nota l’assessore all’Ambiente della Regione Lombardia, Claudia Terzi. L'articolo Smog Lombardia: domani sospese le limitazioni per sciopero sembra essere il primo su Meteo Web.

Smog : da domani misure temporanee omogenee a Pavia e Vigevano : “Da domani in base a quanto stabilito dall’Accordo del Bacino Padano, entreranno in vigore le misure antiSmog di 1° livello nei Comuni di Pavia e Vigevano (Pavia). Inoltre, verra’ mantenuto attivo il 1° livello nel comune di Cremona”. Lo comunica, in una Nota, l’assessore regionale all’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile di Regione Lombardia, Claudia Terzi. L'articolo Smog: da domani misure temporanee ...