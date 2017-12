Su Sky torna “Federico Buffa Racconta” : canale dedicato e mini-serie sul 1968 : Arriva una doppia novità per il Natale 2017: dal 25 dicembre al 4 gennaio si accende Sky Sport HD Buffa Racconta. L'articolo Su Sky torna “Federico Buffa Racconta”: canale dedicato e mini-serie sul 1968 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Federico Buffa racconta 1968 - il primo episodio è già disponibile su Sky On Demand : Federico Buffa torna su Sky con un nuovo, emozionante racconto: una miniserie in quattro puntate con una speciale anteprima a Natale 2017, per raccontare il '1968' attraverso le imprese di grandi campioni dello sport, protagonisti cinquant'anni fa di un anno di svolta e di cambiamento epocale che ha riguardato tu...