Napoli. Scivola sul camion mentre ritira i rifiuti - 21enne in prognosi riservata : Incidente sul lavoro per un addetto al ritiro di carta e cartone che è finito in ospedale alle 5 di questa mattina. Il 21enne, originario di Massa di Somma ma residente da anni a Napoli, stava ...

Rieti - Scivola e precipita per 400 metri : alpinista romano muore sul Terminillo : Rieti - alpinista al Terminillo scivola dalla vetta per circa 400 metri e muore. Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio è intervenuto nel primo pomeriggio di oggi per...

Rieti - Scivola e precipita per 400 metri : alpinista romano muore sul Terminillo : Rieti - alpinista al Terminillo scivola dalla vetta per circa 400 metri e muore. Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio è intervenuto nel primo pomeriggio di oggi per recuperare ...

IGD Scivola sul taglio del rating di Société Générale : (Teleborsa) - In rosso a Piazza Affari il titolo IGD , che scambia in ribasso dello 0,66% dopo che Société Générale ha tagliato la raccomandazione a hold da buy in vista dell'aumento di capitale. Lo ...

IGD Scivola sul taglio del rating di Société Générale : In rosso a Piazza Affari il titolo IGD , che scambia in ribasso dello 0,66% dopo che Société Générale ha tagliato la raccomandazione a hold da buy in vista dell' aumento di capitale . Lo scenario ...

Investe un pedone - Scivola sull'asfalto e muore : vittima un 19enne - i dettagli Video : Continuano a macchiarsi di rosso le strade siciliane che vedono spezzarsi la vita dei più giovani che, invece, quella stessa vita persa dovrebbero ancora godersela. Ennesimo incidente stradale [Video], ieri sera, intorno alle 23 circa: ci troviamo in viale Regione Siciliana, a #Palermo, quando un ragazzo di 19 anni, Mattia Santangelo, in sella al suo scooter - un Honda Sh - avrebbe travolto un pedone che stava attraversando la bretella della ...

Incidenti in Montagna - Piemonte : Scivola sul ghiaccio e muore - il cane rimane a vegliare il suo padrone : Due Incidenti mortali in due giorni a Limone Piemonte, in provincia di Cuneo: uno sciatore 32enne è scivolato sabato scorso su una lastra di ghiaccio ed è precipitato in fondo a un vallone. Il suo corpo è stato individuato e recuperato nella notte tra sabato e domenica dagli uomini del Soccorso Alpino. Il secondo incidente si è verificato ieri: un uomo che era uscito per portare a spasso il suo cane, avrebbe imboccato una strada innevata ...

La ministra dell'Istruzione Fedeli Scivola sul tempo del congiuntivo : frecciate sui social : Scivolone da matita blu per la ministra dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Valeria Fedeli, nella lettera al Corriere della Sera sulla necessità di studiare la...

La ministra dell'Istruzione Fedeli scrive una lettera al giornale ma Scivola sul congiuntivo - frecciate sui social : Scivolone da matita blu per la ministra dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Valeria Fedeli, nella lettera al Corriere della Sera sulla necessità di studiare la Storia in maniera ...

La ministra Valeria Fedeli Scivola sul tempo del congiuntivo - frecciate sui social : Scivolone da matita blu per la ministra dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Valeria Fedeli, nella lettera al Corriere della Sera sulla necessità di studiare la Storia in maniera ...

Doping Froome - da Indurain a Ullrich - in tanti Scivolati sul salbutamolo : Curavano l'asma e sono inciampati nel salbutamolo. Quello di Chris Froome è solo l'ultimo caso di una serie piuttosto nutrita di campioni trovati positivi alla sostanza presente in farmaci ...

Maltempo - Scivola su una lastra ghiaccio : un morto sulle Alpi Apuane : E’ di un morto e un ferito il bilancio della tragedia accaduta oggi sulla Pania della Croce, una delle vette delle Alpi Apuane piu’ frequentate dagli appassionati di montagna. A provocare l’incidente, nel quale ha perso la vita Claudio Lotto, 48 anni, di Carrara, sarebbe stata una lastra di ghiaccio sulla quale l’uomo e’ scivolato, cadendo per circa duecento metri. Ferito un altro componente della spedizione, un ...

Toscana - tragedia ad alta quota : Claudio Scivola sul ghiaccio per 200 metri e muore : Toscana, tragedia ad alta quota: Claudio scivola sul ghiaccio per 200 metri e muore È successo sulle Alpi Apuane: Claudio Lotto, 48 anni, stava facendo una gita con due amici escursionisti quando è caduto in un canalone di 200 metri scivolando su una lingua di ghiaccio. Le condizioni meteo avverse hanno reso difficili le operazioni […] L'articolo Toscana, tragedia ad alta quota: Claudio scivola sul ghiaccio per 200 metri e muore sembra ...

Dolomiti - in gita con un gruppo di amici - Scivola e vola giù dalla Cima : 19enne morto sul colpo : Dolomiti, in gita con un gruppo di amici, scivola e vola giù dalla Cima: 19enne morto sul colpo La vittima è un escursionista vicentivo di 19 anni, residente ad Arzignano. scivolando da un cuccuzzolo roccioso, il ragazzo ha perso appiglio ed è caduto facendo un volo di 120 metri, morendo sul colpo.Continua a leggere La […] L'articolo Dolomiti, in gita con un gruppo di amici, scivola e vola giù dalla Cima: 19enne morto sul colpo sembra ...