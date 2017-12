Sci di fondo - Federico Pellegrino : “Klaebo è un fenomeno - ma non parto mai battuto. Alle Olimpiadi punto su tre gare” : ESCLUSIVA OA SPORT – A 27 anni Federico Pellegrino vanta una bacheca che lo pone sin da ora tra i migliori fondisti italiani di tutti i tempi, pur con una carriera ancora molto lunga e tutta da scrivere (destinata, in futuro, allo sbocco naturale dAlle sprint Alle gare di distanza). Dopo aver conquistato una storica Coppa del Mondo di specialità ed il titolo iridato nell’ultima rassegna iridata di Lahti, ora il valdostano punta senza ...

Sci di fondo - Italia maschile in alto mare in chiave staffetta. Al momento il podio è una chimera : “In alto mare” cantava Loredana Bertè nei primi anni ’80 ma mai avrebbe immaginato che la sua canzone potesse essere accostata ad uno sport tipicamente invernale. In effetti il titolo calza a pennello per la situazione del fondo maschile Italiani al momento attuale, se visto in chiave staffetta 4×10 km. Mancano meno di due mesi ai Giochi Olimpici di Pyeongchang e la rincorsa continua, non sempre con passi avanti. Solo Federico Pellegrino, ...

Sci di Fondo - Coppa del Mondo 2017-2018 : da Dobbiaco ancora una volta poche gioie per i colori azzurri - ma qualche sprazzo si è intravisto : ... infatti, Johannes Klaebo (clicca qui per la cronaca della 15km TL) , Marit Bjoergen (clicca qui per la cronaca della 10km TL) e Simen Krueger (clicca qui per la cronaca della 15km TC) l'hanno fatta ...

Sci di Fondo - Coppa del Mondo 2017-2018 : da Dobbiaco ancora una volta poche gioie per i colori azzurri - ma qualche sprazzo si è intravisto : Il fine settimana di gara di Dobbiaco valevole per la Coppa del Mondo di Sci di Fondo ha messo in mostra, come spesso capita, una grande Norvegia. A parte il successo della svedese (e leader della classifica generale) Charlotte Kalla nella 10km a tecnica libera di sabato (clicca qui per la cronaca), infatti, Johannes Klaebo (clicca qui per la cronaca della 15km TL), Marit Bjoergen (clicca qui per la cronaca della 10km TL) e Simen Krueger (clicca ...

Combinata nordica - il rimontone di Alessandro Pittin a Ramsau : quanti minuti ha recuperato nello Sci di fondo? Tutti i distacchi : Alessandro Pittin ha conquistato un fantastico secondo posto nella gundersen di Ramsau, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di Combinata nordica. Il carnico è stato letteralmente sbalorditivo sugli sci dove ha confezionato una rimonta davvero stellare riuscendo a recuperare su Tutti i big che lo avevano nettamente battuto nel salto con gli sci. L’azzurro ha completato i 10km sugli sci stretti con il tempo di 25:00.8: ha fatto 54 ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di Fondo femminile 2017-2018 : Charlotte Kalla ancora davanti - ma le norvegesi riducono leggermente il distacco : Il fine settimana di Dobbiaco ha regalato grandi emozioni per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Sci di Fondo femminile. Al comando rimane saldamente la svedese Charlotte Kalla a quota 610 punti con 98 lunghezze di vantaggio sulla prima della norvegesi, Ingvild Oestberg. Terzo posto per Heidi Weng a 104 punti di distacco, mentre risale Marit Bjoergen a quota 493 punti vincitrice nella 10km di oggi (clicca qui per la cronaca). Quatto norvegesi ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo maschile 2017-2018 : Johannes Klaebo allunga ancora e doppia la concorrenza : Dopo la 15 km tc pursuit odierna, in Classifica di Coppa del Mondo di sci di fondo tra gli uomini si porta in seconda posizione il francese Maurice Manificat, mentre il leader, il norvegese Johannes Klaebo, con la grande vittoria ottenuta, allunga ancora in Classifica. Quest’oggi due italiani sono andati a punti: Francesco De Fabiani sale a quota 33, mentre Giandomenico Salvadori si attesta a 25. Classifica generale Coppa del Mondo maschile (Top ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Dobbiaco 2017 : nella 15 km tc pursuit maschile vittoria di forza di Johannes Klaebo su Sergey Ustiugov : A Dobbiaco si è disputata la 15 km tc pursuit maschile valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo: vince il norvegese Johannes Klaebo, che rafforza così il primato in classifica generale, davanti al russo Sergey Ustiugov. Completa il podio il kazako Alexey Poltoranin. Due gli italiani a punti, 20° Giandomenico Salvadori, 27° Francesco De Fabiani. Dopo i primi 2.1 km sembrano poter andare in fuga quattro atleti: il norvegese Simen Krueger, il ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Dobbiaco 2017 : nella 10 km tc pursuit femminile festa norvegese - si impone Marit Bjoergen. Sesta Charlotte Kalla : A Dobbiaco stamane si è disputata la 10 km tc pursuit femminile valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo: trionfo norvegese, con cinque atlete nelle prime cinque posizioni. Vince Marit Bjoergen in volata, davanti ad Ingvild Oestberg ed Heidi Weng. Quarta, staccata dalle prime tre, Astrid Jacobsen, poi Ragnhild Haga. Soltanto Sesta la leader della classifica generale, la svedese Charlotte Kalla, crollata nella seconda parte di gara. Proprio ...

LIVE Sci di Fondo - Coppa del Mondo Dobbiaco 2017 in DIRETTA : tocca agli inseguimenti - tutti a caccia di Kalla e Krueger. De Fabiani punta in alto : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa domenica di gare della Coppa del Mondo di Sci di Fondo 2017/18 di Dobbiaco. Oggi è la volta delle prove ad inseguimento, la 10km femminile con Charlotte Kalla come atleta da battere dopo la vittoria di ieri (clicca qui per la cronaca), e la 15km maschile con Simen Kruger che cercherà la vittoria, sfruttando il decimo posto di Johannes Klaebo (clicca qui per la cronaca). Si annuncia grande ...