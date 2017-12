: Assegnati i titoli italiani di sci alpinismo - OA_Sport : Assegnati i titoli italiani di sci alpinismo - GuaripeteSol : Scarpone F1 sci alpinismo con localizzazione Recco: 23 dicembre 2017 Scarpa®, che da… - lateautumntear : Move #più recente, Sci alpinismo 5o 39min, 16,45 km. -

(Di lunedì 25 dicembre 2017), in provincia di Sondrio, ha ospitato la rassegna nazionale italiana di sci, che ha distribuito i titoli della sprint, delle staffette e della vertical race. Partiamo proprio dalla gara più breve, che ha aperto le competizioni. Ad imporsi è stato Robert Antonioli, il quale ha superato il giovane emergente Nicolò Canclini, che la settimana scorsa si è imposto proprio in questa specialità nella tappa cinese della Coppa del Mondo, ed Enrico Loss. Al femminile titolo a sorpresa per Bianca Balzarini, in grado di precedere sul traguardo le due favorite della vigilia, nell’ordine Alba De Silvestro e Katia Tomatis. Il Centro Sportivo Esercito ha confermato i pronostici della vigilia nella staffetta maschile, dove ha trionfato con il trio composto da Robert Antonioli, Nadir Maguet e Michele Boscacci, ma ha anche piazzato la sua seconda squadra alla piazza ...