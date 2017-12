: Roma prima grande città ad approvare il bilancio - formigine5stars : Roma prima grande città ad approvare il bilancio - Unmundounlimite : Roma prima grande città ad approvare il bilancio - BrunoNasco : Roma prima grande città ad approvare il bilancio - Dghinelli : Roma prima grande città ad approvare il bilancio - Grillismo_com : New post: Roma prima grande città ad approvare il bilancio -

(Di lunedì 25 dicembre 2017) di Virginia Raggi Noi il nostro compito l’abbiamo portato a termine.ancora una volta arrivatra le grandiitaliane, approvando ildi previsione 2018-2020 entro la fine dell’anno. Ora aspettiamo gli altri, i cosiddetti “capaci": quelli che ci hanno lasciato 13 miliardi di debiti e che non programmavano le spese. Intanto, con il voto notturno in Assemblea Capitolina, registriamo un altro traguardo memorabile nella storia recente di questa Amministrazione. Da almeno un decennio in Campidoglio non si approvava undi previsione entro il 31 dicembre, cioèdell’anno in cui le risorse vanno spese. Dal 1 gennaio le strutture capitoline saranno in grado di erogare subito i servizi alla, con un budget definito. Di programmare gli investimenti per le opere pubbliche. Di pianificare le gare e di gestire le emergenze senza produrre quella montagna ...