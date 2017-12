Serie A LIVE : big match Juve-Roma - in pochi credono nell'impresa giallorossa : SEGUI LIVE JUVENTUS-ROMA CRONACA VIDEO HIGHLIGHTS Questo sito/giornale utilizza cookies anche di terze parti per facilitare la navigazione e per mostrarti pubblicità e servizi in linea per migliorare ...

Roma capitale anche del calcio ma solo in pochi se lo ricordano : Gli ultimi 90 minuti hanno cambiato il vertice della classifica e le valutazioni. In un solo colpo il Napoli si è ripreso la testa del campionato fugando le ombre di crisi, mentre l'Inter ha perso l' ...

LIVE Roma-Cagliari - diretta in tempo reale : fine primo tempo! 0-0 e pochissime occasioni : Diego Lopez LIVE Roma-Cagliari diretta e cronaca del risultato in tempo reale. Buonasera cari amici di Supernews! Siamo prontissimi per raccontarvi l'anticipo delle 20.45 della diciassettesima ...

Bassano Romano : Ancora pochi giorni al Winter Park a Bassano Romano : A partire da domenica 17 dicembre, dopo lo spettacolo di pattinaggio, verranno montati, infatti, giochi, gonfiabili e aree spettacoli e sport per offrire un periodo di allegria per le festività ...

Roma - baby gang terrore di Primavalle : 20 reati in pochi giorni : Furti, aggressioni, danneggiamenti, lanci di sassi contro autobus, rapine, lesioni, violenze private, reati predatori. Sono oltre 20 i colpi messi a segno da una baby gang, tra il 14 novembre e il 6 ...

Roma - furto in casa di un funzionario dello Stato a pochi passi dal Senato : Un furto misterioso in casa di un funzionario dello Stato. L'episodio è avvenuto in pieno giorno di fronte all'ingresso del Senato della Repubblica, in piazza Madama, uno degli angoli meglio sorvegliati della Capitale.Una zona trafficata dalle più alte cariche dello Stato, ma che non ha scoraggiato i ladri. Con estrema facilità sono entrati nell'appartamento e hanno messo tutto a soqquadro razziando argenteria, monili di perle e ...

Roma - M5S a Fi : su Castel Fusano pressapochismo è solo il loro : Roma, 24 ott. (askanews) 'Il 'pressapochismo disarmante' denunciato dalla coordinatrice di FI Mariacristina Masi è un chiaro riferimento alle sue esternazioni odierne sulla Pineta di Castel Fusano. ...

Roma - Moreno : 'Prendiamo pochi gol perché giochiamo da squadra' : Roma - 'giochiamo da squadra, ma possiamo fare molto di più'. Hector Moreno sintetizza così il buon momento di forma attraversato dalla Roma . I giallorossi, con il successo di misura in casa del ...

Roma - Pallotta : "Ingiusto che i club paghino per pochi stupidi" : Dispiace che i club siano ritenuti responsabili per le azioni di pochi idioti in giro per il mondo". Così James Pallotta, presidente della Roma, alla radio americana 'SiriusXM' dopo la decisione dell'...

Roma : Pallotta - club paga per pochi idioti : Dispiace che i club siano ritenuti responsabili per le azioni di pochi idioti in giro per il mondo". Così James Pallotta, presidente della Roma, alla radio americana 'SiriusXM' dopo la decisione dell'...

Cori razzisti - Pallotta : 'Roma incolpata per colpa di pochi idioti' : ROMA - La Roma è sotto inchiesta dell'Uefa per i presunti ululati razzisti di una parte dei propri tifosi durante la partita di Londra contro il Chelsea e il presidente James Pallotta è amareggiato. ...

Roma - Pallotta sui cori razzisti a Stamford Bridge : 'Incolpati a causa di pochi idioti' : Il presidente della Roma Jim Pallotta prende una posizione chiara sugli ululati razzisti provenienti dal settore occupato dai tifosi giallorossi allo Stamford Bridge e indirizzati ad Antonio Ruediger ...

Sicilia : Romano - nostro progetto politico di centro e contro pressapochismo M5S : Palermo, 14 ott. (AdnKronos) - "'Popolari e Autonomisti-Idea Sicilia' non è solo una lista ma un vero progetto politico che vuole essere riferimento per una esperienza neocentrista. Abbiamo costruito una squadra di persone motivate, d'esperienza e che hanno fatto dell'impegno politico e sociale una