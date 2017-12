Roma | Natale in casa per i giallorossi

Da Roma a Napoli - i pranzi di Natale di S.Egidio : Ma hanno anche fatto emergere la generosità di tanti, la voglia di aiutare chi è più fragile per costruire un mondo più umano e vivibile per tutti", conclude la nota della Comunità.

Supermercati e negozi aperti a Natale/ Oggi 25 dicembre a Roma e Milano : aperture natalizie - è polemica : Supermercati aperti a Natale, Oggi 25 dicembre: Roma, Milano e Firenze, la lista dei centri commerciali e dei negozi con le saracinesche alzate. Le ultime notizie e gli aggiornamenti(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 18:51:00 GMT)

SUPERMERCATI APERTI A NATALE/ Oggi 25 dicembre a Roma e Milano : Savona - negozi attivi al mattino : SUPERMERCATI APERTI a NATALE, Oggi 25 dicembre: Roma, Milano e Firenze, la lista dei centri commerciali e dei negozi con le saracinesche alzate. Le ultime notizie e gli aggiornamenti(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 16:20:00 GMT)

Roma al buio - nella Capitale non si vede luce nemmeno a Natale : Mentre le capitali d’Europa si vestono a festa, Roma brancola nel buio. Sarà un Natale al chiaro di luna per molti residenti della Capitale che, da ogni latitudine, lamentano l’assenza di illuminazione.I vecchi lampioni cedono sotto il peso degli anni e il piano luci annunciato dall’ex sindaco Marino ha deluso le aspettative dei Romani. Si parla di un investimento di circa 50 milioni di euro ma le lampade a basso ...

Natale : raccolta potenziata del cartone per oltre 220 vie del centro storico di Roma : A Natale “Le strade del riciclo portano a Roma”. Roma Capitale, Ama e Comieco hanno dato il via a una campagna per sensibilizzare i commercianti sulle buone pratiche della raccolta differenziata della carta e del cartone. Per 4.500 utenze non domestiche (negozi di abbigliamento, bar, ecc.) di oltre 220 strade e piazze del centro storico, Ama ha potenziato la raccolta dei rifiuti di imballaggio in cartone, con giri di raccolta rafforzati e ...

CAFFE Roma ECHO DELLE ORE 14 DEL 25 DICEMBRE ***BUON NATALE*** : Non è solo pettegolezzo da bar sport ma riporta discussioni, apprezzamenti, disgusti, interessi. Un tazebao zebaobonsai che in poche righe dice molto. La redazione segue l'orario del bar.

Meteo Emilia-Romagna : bel tempo a Natale - nuvoloso a Santo Stefano : A Natale bel tempo, nuvole a Santo Stefano: lo rileva il bollettino Meteo dell’Arpa Emilia Romagna. Oggi, 25 dicembre, tendenza ad aumento della copertura nuvolosa con deboli ed irregolari precipitazioni sulle aree di crinale centro-occidentali dalle ore pomeridiane che potranno assumere carattere nevoso a quote superiori i 1500 metri nelle ore notturne. Temperature: massime tra 5 e 10 gradi. Venti: deboli variabili sulla pianura; deboli ...

Intervista di Emma Fenu ad Antonia Romagnoli : questo Natale siamo invitati a Pemberley - la residenza di Mr Darcy : “Natale non è un giorno o una stagione, ma uno stato d’animo.” ? John Calvin Coolidge Attraverso l’antologia intitolata Natale a Pemberley, appena edita, veniamo condotti a Derbyshire nel 1812. Tutto ha inizio con un invito alla festa di Natale a Pemberley Hall, l’imponente residenza di Mr Darcy, il protagonista del celebre Orgoglio e […]

Supermercati aperti a Natale/ Oggi 25 dicembre a Roma - Milano e Firenze : lista di centri commerciali e negozi : Supermercati aperti a Natale, Oggi 25 dicembre: Roma, Milano e Firenze, la lista dei centri commerciali e dei negozi con le saracinesche alzate. Le ultime notizie e gli aggiornamenti(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 02:34:00 GMT)

Roma - Natale nei Musei : attività e spettacoli fino al 6 gennaio : I Musei in Comune di Roma si preparano ad accogliere le feste di Natale con una ricca offerta culturale e didattica promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura. In programma anche concerti di musica jazz, classica e tradizionale sudamericana realizzati in collaborazione con Casa del Jazz, Roma Tre Orchestra e Ambasciata del Cile ...

Juve-Roma - Schick fa il regalo di Natale ad Allegri : è ancora l’anno dei bianconeri : La differenza, il regalo di Natale alla Juventus, l’ha fatto Patrick Schick, col suo errore imperdonabile all’ultimo secondo dell’ultimo minuto. Proprio lui, che per uno scherzo del destino la maglia bianconera l’aveva anche indossata per qualche breve giorno di luglio, prima di essere scartato per presunti e mai chiariti motivi di salute (e ora quelle immagini ritornano beffardamente su internet): il suo mancato arrivo a Torino e poi l’approdo ...

Roma - preso il postino ladro : aprivai pacchi e rubava i regali di Natale : Doveva smistare la posta ordinaria nazionale ed estera e farla recapitare a migliaia di Romani, ma la curiosità di ficcare il naso in plichi e scatole era più forte. Appena i colleghi giravano le ...

Roma - ricercato torna in Italia per festeggiare il Natale con i parenti : arrestato : Aveva lasciato l'Italia, e precisamente Campagnano di Roma dove dimorava, per sfuggire a una condanna di 11 mesi di carcere per spaccio di stupefacenti. Dopo due anni un 36enne albanese aveva deciso ...

Roma - guida alla Vigilia di Natale tutto quello che c è da sapere per chi resta in città : A Explora, dalle 10 alle 16.45 i bambini dai 3 agli 11 anni possono prendere parte a laboratori di bricolage e scienza fai da te, metre gli appassionati della cucina possono cimentarsi coi biscotti a ...