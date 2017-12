Roma - la scelta di Florenzi : 'Dzeko il migliore del 2017' : Roma - Dal gol di Dzeko al Chelsea fino alla doppietta di Nainggolan a San Siro. Alessandro Florenzi ha fatto un bilancio della stagione Romanista divertendosi a stilare una classifica delle cose più ...

Una scelta sbagliata/ Spelacchio morto di 'malasanità' : la lezione di Roma : Ecco insomma la cronaca di una morte annunciata. Una morte per trauma. Come si poteva concepire che un abete così, malaticcio e rachitico, sofferente e non in grado di sopportare il peso di ...

Roma scelta per la partita inaugurale di Euro 2020 Video : Finalmente è ufficiale, Roma ospitera' la partita inaugurale di Euro 2020, che sara' la prima edizione del torneo continentale itinerante. Infatti le partite si disputeranno [Video] in 13 citta' del continente, sara' lo stadio Wembley di Londra ad ospitare le semifinali e la finalissima. La #Uefa ha reso noti i nomi delle citta' ospitanti, Gruppo A: Roma e Baku, Gruppo B: Amsterdam e Bucarest, Gruppo C: San Pietroburgo e Copenaghen. Gruppo D: ...

Roma - le confessioni di Monchi : “Paredes voleva andare via. Schick scelta per il futuro” : Roma, le confessioni di Monchi: “Paredes voleva andare via. Schick scelta per il futuro” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Roma, LE confessioni DI Monchi – Dal momento del suo arrivo a Roma, le aspettative erano altissime, e fino ad ora, Monchi, non ha deluso nel ruolo di direttore sportivo dei giallorossi. Il ds spagnolo si è infatti ...

All'Olimpico di Roma la partita inaugurale di Euro 2020. Malagò : scelta dell'UEFA è segnale importante : La scelta dell'UEFA è un segnale importante per lo stadio e tutto lo sport italiano". Nel corso della riunione sono stati stabiliti gli abbinamenti tra le sedi di gara, limitatamente alla Fase a ...

Roma scelta per la partita inaugurale di Euro 2020 : Finalmente è ufficiale, Roma ospiterà la partita inaugurale di Euro 2020, che sarà la prima edizione del torneo continentale itinerante. Infatti le partite si disputeranno in 13 città del continente, sarà lo stadio Wembley di Londra ad ospitare le semifinali e la finalissima. La UEFA ha reso noti i nomi delle città ospitanti, Gruppo A: Roma e Baku, Gruppo B: Amsterdam e Bucarest, Gruppo C: San Pietroburgo e Copenaghen. Gruppo D: Bruxelles e ...

Europei 2020 - Roma scelta per la partita di apertura : Roma, 7 dicembre 2017 - Roma teatro d'esordio di Euro 2020 . Lo stadio Olimpico della capitale ospiterà la partita d'apertura dei prossimi Europei , oltre a uno dei quarti di finale e, insieme con ...

Europei 2020 - Roma scelta come città per la partita inaugurale : Ora è ufficiale: la 16esima edizione degli Europei del 2020 avrà come palcoscenico per la sua "prima" la capitale italiana, Roma. Il match inaugurale si terrà infatti allo Stadio Olimpico. Un'edizione ...

Anticipazioni Sotto copertura 2 : le accuse a Romano e la scelta di Nicola : Sotto copertura 2: Anticipazioni ultima puntata La seconda stagione di Sotto copertura è quasi giunta al termine. Manca solo una puntata alla fine della serie televisiva con Claudio Gioè e Alessandro Preziosi. Cosa succederà nell’ultimo appuntamento con i protagonisti della fiction di Rai Uno? Le Anticipazioni ci rivelano che Michele Romano verrà trasferito nella capitale. […] L'articolo Anticipazioni Sotto copertura 2: le accuse a ...

Roma - Nainggolan : 'Chelsea? La mia scelta l'ho fatta' : Roma - 'Gli 1-0 prima o poi si potranno pagare. Per ora siamo contenti e ci godiamo ogni vittoria, stiamo facendo molto bene difensivamente, ma in fase offensiva possiamo migliorare'. Radja Nainggolan ...

Champions League in chiaro : Juve - Roma o Napoli? Ecco la gara scelta per la 4^ giornata : Champions League in chiaro, la decisione di Mediaset per la 4^ giornata è stata resa nota. Come sempre due delle tre gare delle squadre italiane saranno visibili solo su Premium, una invece andrà in chiaro su Canale 5. Questa settimana toccherà alla Roma in casa contro il Chelsea di Antonio Conte. Come noto infatti il martedì è il giorno dedicato alla gara in chiaro e nella prossima settimana saranno Juve e Roma a giocare per prime, con il ...