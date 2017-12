'Errori di Felicità' - Roberto Casalino torna a gennaio con il nuovo album : Interiore.' Roberto Casalino Da venerdì 12 gennaio sarà disponibile nei negozi tradizionali, in digital download e su tutte le piattaforme streaming 'Errori di Felicità' (distr. Artist First), il ...

"Errori di Felicità" - Roberto Casalino torna a gennaio con il nuovo album : "Nella ricerca della felicità procediamo per tentativi, che chiamiamo 'errori' quando ci facciamo male. In realtà sono esperienze che è necessario attraversare. E allora l'errore non viene più vissuto come un fallimento, ma come un'opportunità di crescita. Umana. Emotiva. Interiore." – Roberto Casalino Da venerdì 12 gennaio sarà disponibile nei negozi tradizionali, in digital download e su tutte le piattaforme streaming 'Errori di Felicità' (distr. Artist First), il nuovo album