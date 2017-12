Reggio Emilia | uccide la sorella e tenta il suicidio | poi confessa | arrestato

Reggio Emilia - anziano uccide la sorella e chiama la polizia : Un uomo di 70 anni, Franco Govi, ha confessato in una telefonata al 118 di aver ucciso la sorella Franca, 61 anni, strangolandola in casa a Canali, frazione di Reggio Emilia, dopo un ennesimo litigio. ...

Reggio Emilia : Franco Govi uccide la sorella - chiama la polizia e confessa : Reggio Emilia Strangola la sorella e poi chiama la polizia e confessa l'omicidio. Un uomo di 70 anni, Franco Govi, ha confessato in una telefonata al 118, che ha avvisato la polizia, di aver ucciso la ...

Reggio Emilia - in 300 alla fiaccolata per la Palestina. VIDEO : All'indice la politica di Trump che intende riconoscere Gerusalemme capitale d'israele e l'intenzione di spostare l'ambasciata americana da Tel Aviv . Reggio Emilia fiaccolata protesta Trump ...

Basket - la Fiat demolisce Reggio Emilia e vola verso la F8 di Coppa Italia : La Fiat non fa sconti. E, dopo avere centrato la qualificazione alla Top 16 di Eurocup, batte la Grissin Bon al Ruffini 87-64 avvicinandosi a grandi passi alla Final Eight di Coppa Italia. Martedì, in ...

Torino travolge Reggio Emilia : Una vittoria in trasferta e una interna nei due anticipi della 12ª giornata di andata di Serie A. La Dolomiti Energie Trentino si impone sul parquet della The Flexx Pistoia per 86-79 nonostante i ...

Basket - 12a giornata Serie A 2017-2018 : Torino domina con Reggio Emilia - Trento sbanca Pistoia : Si è aperta la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie A. Dominio assoluto della Fiat Torino contro la Grissin Bon Reggio Emilia (87-64), mentre nell’altro match la Dolomiti Energia Trento riesce ad espugnare il campo della The Flexx Pistoia per 79-86. Successo importante per Torino, che sale in questo modo a quota 16 punti insieme ad Avellino e Milano, mentre Reggio Emilia potrebbe aver perso l’occasione decisiva per ...

DIRETTA / Torino Reggio Emilia (risultato finale 87-64) : la Fiat schianta la Grissin Bon! (Serie A1) : DIRETTA Torino Reggio Emilia: risultato finale 87-64. Grande prestazione corale da parte degli uomini di Luca Banchi, che schiantano la Grissin Bon nell’anticipo di basket Serie A1(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 22:10:00 GMT)

DIRETTA / Torino Reggio Emilia (risultato live 46-28) info streaming video e tv : 3^ quarto (basket A1) : DIRETTA Torino Reggio Emilia: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita del PalaRuffini. Anticipo di lusso per la dodicesima giornata del campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 21:16:00 GMT)

Diretta/ Torino Reggio Emilia (25-19) info streaming video e tv : 2^ quarto (basket A1) : Diretta Torino Reggio Emilia: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita del PalaRuffini. Anticipo di lusso per la dodicesima giornata del campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 21:01:00 GMT)

L’Inter cade anche a Reggio Emilia - vince il Sassuolo 1-0 : E’ crisi Inter, senza più alcun dubbio. Dopo la stentata qualificazione ai rigori strappata al Pordenone e il primo ko in campionato a S. Siro con l’Udinese, ecco il secondo stop in casa del Sassuolo e la vetta che si allontana sempre di più. Sconfitta pesantissima, questo 1-0 di Reggio Emilia: più del gol di Falcinelli (con colpevole vacanza difen...

Torino Reggio Emilia/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live (basket Serie A1) : diretta Torino Reggio Emilia: Info streaming video e tv, orario e risultato live della partita del PalaRuffini. Anticipo di lusso per la dodicesima giornata del campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 08:45:00 GMT)

Fiat Torino-Grissin Bon Reggio Emilia in diretta tv e Live-Streaming : Fiat Torino-Grissin Bon Reggio Emilia sarà disponibile in Live-Streaming su Eurosport Player. Link utili: Eurosport Player - Programmazione TV Video - Top 10: le migliori giocate dell'11a giornata di Serie A 02:11 Video: gli highlights delle ultime partite di ...

Basket - Eurocup 2017-2018 : Torino e Trento volano alla top 16! Reggio Emilia vince e riapre i giochi : Serata più che positiva per i colori italiani in Eurocup 2017-2018. Torino e Trento hanno vinto i rispettivi impegni, staccando il pass per la top 16 con un turno di anticipo. Anche Reggio Emilia ha vinto, riaprendo la corsa alla qualificazione che solo sette giorni fa sembrava compromessa. Trionfo totale della Fiat Torino, che ha sbancato Istanbul battendo il Darussafaka per 75-77, prendendosi la matematica certezza del passaggio del turno. Un ...

Basket - Eurocup : Darussafaka-Torino 75-77 - Hapoel-Reggio Emilia 66-79 - ora Trento-Gran Canaria : Darussafaka-Torino 75-77 (16-20, 36-39; 54-58) Serviva un miracolo per battere Darussafaka a domicilio dopo aver perso in casa cinquanta giorni fa per 60-89. Obiettivo centrato per la Fiat Torino che ...