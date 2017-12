Catherine : Full Body ha una finestra di lancio e un primo tRailer ufficiale : L'annuncio di Catherine: Full Body è stata una sorpresa molto gradita per diversi giocatori. Lo è stata ancora di più quando siamo venuti a conoscenza del fatto che il progetto non sia di certo solo un remaster ma qualcosa a metà strada tra un remaster e un remake.Ci sarà infatti spazio per diverse novità tra cui una terza Catherine chiamata semplicemente Rin, per scene inedite, nuove situazioni e finali, nuovi livelli di difficoltà e anche una ...

Mamma Mia! Here we go again : il primo tRailer del sequel con Meryl Streep : Sull’isola di Kalokairi tutto è rimasto come è sempre stato. Il tepore del sole, le cianche sulla strada, le pietre bianche delle case e persino la salopette di Donna, il personaggio portato al successo da Meryl Streep nel primo capitolo di Mamma Mia!. Oggi, nove anni dopo quelle coreografie sui pontili, la storia riprende lì dove si era interrotta, con l’amore sempre più grande fra Sophie e Sky e le marachelle di Donna, Tanya e Ali, ...

Fabio Rovazzi nel tRailer del suo primo film - Il Vegetale : Nel giro di un paio di anni ha conquistato i social, ha fatto il botto con Andiamo a comandare ed è riuscito persino a coinvolgere Gianni Morandi in un progetto fortemente pop come quello del singolo Volare. A Fabio Rovazzi di consacrante mancava forse solo il cinema e la pellicola con cui debutta promette molto bene. In uscita il prossimo 18 gennaio, Il Vegetale, in cui è diretto accanto a Luca Zingaretti, da Gennaro Nunziate (regista dei ...

Il Vegetale : il tRailer del primo film con Fabio Rovazzi : Impettito come solo alle grandi occasioni e con una ventiquattrore di pelle stringata al braccio, Fabio Rovazzi si prepara all’ennesimo colloquio di lavoro. «Signor Rovazzi, le piacerebbe lavorare nel mondo della pubblicità?», gli chiedono al di là della scrivania e Rovazzi quasi non ci crede. Sogna i layout, la messa a punto dei banner, il calcolo dei barter ma, come c’era da aspettarsi, finirà a consegnare volantini di porta in ...

Manovra - tutte le misure : pensione il primo del mese e canone Rai a 90 euro : Dal 2018 le pensioni saranno sempre pagate il primo del mese o il giorno successivo 'se festivo o non bancabile'. Lo prevede un emendamento alla Manovra riformulato e approvato dalla commissione ...

Narcos 4 : da Netflix il primo tRailer della nuova stagione : ... Netflix ha "ufficializzato" la molto attesa quarta stagione di Narcos , che sarà disponibile in streaming nel 2018 . Netflix ha anche annunciato i nuovi protagonisti, i due principali attori ...

Rihanna in Ocean’s Eight - primo video tRailer del film con Sandra Bullock - Anne Hathaway e Sarah Paulson : Le prime immagini di Rihanna in Ocean's Eight sono online nel trailer ufficiale del film: lo spin-off di Ocean's Eleven, il celebre franchise cinematografico sugli affascinanti truffatori che ha visto protagonisti tra gli altri George Clooney e Brad Pitt, stavolta torna al cinema con la sua versione tutta al femminile e un cast stellare ricco di premi Oscar. Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, ...

Primo lunedì senza The Walking Dead 8 : il prossimo episodio in onda il 26 febbRaio : L'abbiamo amata, l'abbiamo odiata ma oggi è il Primo lunedì senza The Walking Dead 8. Tutti coloro che si sono piazzati davanti alla tv questa sera pronti per il nuovo episodio della serie AMC rimarrà deluso: The Walking Dead 8 non va in onda oggi e nemmeno lunedì prossimo. La serie è in pausa fino al prossimo febbraio e la sorte di Carl e degli alessandrini rimane appesa ad un filo fino a che The Walking Dead 8 non tornerà in onda il 25 ...

Primo tRailer per One Piece World Seeker mostrato al Jump Festa : Bandai Namco ha annunciato One Piece World Seeker qualche giorno fa: sarà il Primo videogioco open World dedicato all'opera di Eiichiro Oda ed è realizzato in collaborazione tra Bandai Namco e Toei Animation per celebrare i 20 anni della serie di One Piece. In queste ore, durante la nuova edizione del Jump Festa, è stato mostrato un Primo trailer del titolo. Purtroppo la qualità del video non è eccelsa, poiché vediamo il trailer di One Piece ...

Piccole Donne sbarca in tv : il primo tRailer della serie con Angela Lansbury in arrivo a maggio : La letteratura dell'800 continua ad affascinare, anche nell'era del digitale: non per niente, Piccole Donne di Louisa May Alcott diventerà presto una serie tv targata PBS e Masterpiece. La storia è basata sul celeberrimo romanzo di Louisa May Alcott, pubblicato per la prima volta nel 1868, e sarà quindi ambientata durante la Guerra Civile Americana. Protagoniste saranno ovviamente le quattro sorelle March, alle prese con il periodo più ...

Esenzione canone Rai - meglio sbrigarsi : "Primo addebito già a gennaio" : Volete chiedere l’Esenzione per il pagamento del canone Rai? Vi conviene fare presto. È vero infatti che per presentare l’autocertificazione c’è tempo fino al 31 gennaio 2018, ma la prima rata...

Spider-Man : Un Nuovo Universo - online il primo tRailer in italiano : Indietro 12 dicembre 2017 ROMA – La Sony ha rilasciato il primo trailer in italiano di Spider-Man: Un Nuovo Universo. Il lungometraggio d’animazione, firmato da Phil Lord e Chris Miller, arriverà al cinema a Natale 2018, distribuito dalla Warner Bros. Spider-Man: Un Nuovo Universo, la trama Spider-Man: Un Nuovo Universo racconta le vicende del teenager di Brookyn […] L'articolo Spider-Man: Un Nuovo Universo, online il primo trailer in ...

Jurassic World : Il regno distrutto - ecco il primo tRailer del nuovo film : Dopo alcuni giorni ricchi di brevi anticipazioni, è finalmente arrivato il primo trailer ufficiale di Jurassic Park: Il regno distrutto. Si tratta dell’atteso sequel del film del 2015 che ha riportato in auge, con un enorme successo al botteghino, la saga sui dinosauri preistorici riportati in vita geneticamente che era iniziata nel 1993 con la pellicola tratta da Michael Crichton e diretta da Steven Spielberg. Questa volta a dirigere ci ...