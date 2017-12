Sci alpino - Coppa del Mondo 2017-2018 : Giuliano Razzoli per il riscatto. E Quando sente odore di Olimpiadi… : Il primo slalom della Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino si avvicina. A Levi, domenica, debutteranno gli specialisti dei paletti stretti. Si tratterà della prima gara assoluta per gli uomini, dopo la cancellazione del gigante di Sölden per maltempo. La squadra azzurra si presenta al via con grandi ambizioni, in una specialità avara di risultati e soddisfazioni negli ultimi anni, rispetto alla velocità. Ma è la stagione olimpica, quella che ...