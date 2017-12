PSVITARilasciato Storage manager v1 0 un plugin per la gestione della memoria PSVITA

Leggi la notizia su gamesandconsoles

(Di lunedì 25 dicembre 2017) Dopo il rilascio delReNpDrm,lo sviluppatore celesteblue ha rilasciato a sorpresa un ulteriorechiamatoin versione 1.0.è un ottimoche vi permette automaticamente di gestire i percorsi dicome ux0,ur0 o uma0 utile per chi ha l’adattatore SD2Vita.I percorsi vengono modificati tramite un file txt (_config) nel percorso in ur0: tai /_config.txt in base alla vostra esigenza. GUIDA Scaricare il file a fine articolo Inserire i file all’interno del percorso: ur0:tai Modificare il file config.txt in ux0 inserendo la stringa sotto *Kernel *KERNELur0:tai/mgr.skprx Riavviare la console Downloadv1.0 Fonte Twitter L'articolov1.0 unper laproviene da GamesandConsoles.