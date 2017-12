PSVITARilasciato ReNpDrm | un plugin per l’attivazione accesso della PSVITA al PSN

Leggi la notizia su gamesandconsoles

(Di lunedì 25 dicembre 2017) Dopo l’annuncio ufficiale di qualche settimana fa dell’arrivo per il giorno di Natale delche rivoluzionerà lae il PSN,Celesteblue ha rilasciato ufficialmenteè unche permette l’attivazioneconsolesu firmware 3.60 e la possibilità di scaricare dal PSN i giochi che avete legalmente comprato in passato spaccando il murorestrizione imposta da Sony.Ilè molto utile ma attenti al messaggio di qui sotto. Attenzione:La possibilità di essere bannato mentre attivi la tua console è ALTISSIMA, si consiglia di non utilizzarlo con l’account principale.Inoltre se act.dat è valido(se laè già attiva), si corre il rischio di essere bannati. GamesandConsoles non si assume nessuna responsabilità per eventuali ban alla vostra console. Caratteristiche Attivazione per console non attivate (o console ...