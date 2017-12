Leggi la notizia su gamesandconsoles

(Di lunedì 25 dicembre 2017) La scena hacking PS4 può finalmente aprire il sipario grazie al rilascio delper PS4 chiamatodallo sviluppatore psxdev aka bigboss.Creato con le ultime librerie liborbis,è port diper PlayStation 4 un programma che emula i computer Sony MSX (Machines with Software eXchangeability), MSX2 e MSX2 + a 8bit molto simili al PC IBM e in parità con il Commodore 64.Il repository è disponibile su Github,purtroppo richiede un kernel exploit per avviare l’che sfortunatamente non sappiamo quando sarà disponibile. Fonte Github L'articoloilper PS4proviene da GamesandConsoles.