DIETRO LE QUINTE/ Migranti & finanza - i Problemi censurati dai tecnocrati Ue : Si è tenuto l'ultimo Consiglio europeo dell'anno, dove è emersa ancora la forza della tecnocrazia rispetto ai temi importanti per il destino dell'Ue. GIULIO SAPELLI(Pubblicato il Sat, 16 Dec 2017 06:00:00 GMT)RIFORMA EUROZONA/ Il piano autoritario per impoverirci tutti, di G. Sapellifinanza E POLITICA/ L'anomalia di Draghi e le certezze per l'Italia, di U. Bertone

Coldiretti record esposizioni locali ma Problemi grano e prodotti contaminati : I consumatori vogliono fare la spesa direttamente dall’agricoltore. E non solo per acquistare il necessario, ma anche per incontrare persone vere e uscire dalla bolla virtuale in cui siamo precipitati

Ignazio Moser lascia il Grande Fratello Vip?/ Problemi dentali per il ciclista : Nella casa del Grande Fratello Vip 2 Ignazio Moser condivide con Cecilia Rodriguez la preoccupazione per la sua condizione fisica. Il dolore al ginocchio lo porterà fuori dalla casa?(Pubblicato il Thu, 16 Nov 2017 13:15:00 GMT)

Ignazio Moser si ritira dal Grande Fratello Vip 2017?/ Problemi al ginocchio e dubbi su Cecilia : Ignazio Moser, concorrente al Grande Fratello Vip 2, sta vivendo la sua storia con Cecilia Rodriguez nella casa, ma il pubblico comincia a non essere più dalla sua, rischia la nomination?(Pubblicato il Mon, 13 Nov 2017 09:45:00 GMT)

Problemi per Call of Duty WW2 su connettività e HQ - patch e tutti i grandi cambiamenti in arrivo : Si possono contare nell'ordine dei milioni i giocatori presenti online su Call of Duty WW2, è stato davvero un successo di critica e pubblico. Ma è innegabile che ci siano ancora grossi Problemi, primo tra tutti quello della connettività. Molti giocatori, anche dopo l'importante patch rilasciata la scorsa settimana da Sledgehammer Games, continuano ad avere Problemi ad entra in partita, ma non solo. Lo sviluppatore ha quindi rilasciato per ...

Ignazio Moser oltre le polemiche - il ritiro per Problemi fisici dal Grande Fratello Vip : lunedì la decisione : Grande Fratello Vip: Ignazio, dopo le polemiche al GF Vip, si ritira per problemi fisici? Ultime news Ignazio Moser e quel maledetto ginocchio ballerino. Il ciclista, che nelle ultime ore è finito al centro delle polemiche per essersi chiuso nell’armadio assieme a Cecilia, sbizzarrendosi in un ‘balla balla’ assai ardito, lunedì 13 novembre potrebbe salutare […] L'articolo Ignazio Moser oltre le polemiche, il ritiro per ...

Grande Fratello Vip 2017 / News dalla Casa - Problemi per Giulia De Lellis : tutta colpa della nomination! : Grande Fratello Vip 2017, News dalla Casa: problemi per Giulia De Lellis a causa della nomination. Fuori si è scatanato lo scontro tra i fan per le votazioni...(Pubblicato il Wed, 08 Nov 2017 02:00:00 GMT)

F1 Williams - Lowe : "Nuovi motori? Ci sono Problemi più grandi" : GROVE - Il dibattito sui nuovi motori a partire dal 2020 sta spostando l'attenzione da problemi ben più gravi che riguardano la Formula 1: ne è convinto il capo tecnico della Williams, Paddy Lowe, ...

F1 Williams - Lowe : "Ci sono Problemi più grandi dei nuovi motori" : GROVE - Per il capo tecnico della Williams, Paddy Lowe, il dibattito sui nuovi motori a partire dal 2020 sta spostando l'attenzione da problemi ben più gravi che riguardano la Formula 1: secondo Lowe ...

Jeremias Rodriguez/ Dal tumore ai Problemi di obesità : qual è il suo segreto? (Grande Fratello Vip 2017) : Al Grande Fratello Vip 2017 Simona Izzo gli ha consigliato di non rivelare il suo segreto ma Jeremias Rodriguez ha già parlato di tumore e problemi di obesità, cos'altro nasconde?(Pubblicato il Fri, 20 Oct 2017 11:31:00 GMT)